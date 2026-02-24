< sekcia Regióny
V Košiciach si pripomenuli výročie vojny na Ukrajine minútou ticha
Autor TASR,aktualizované
Košice 24. februára (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) si pred začiatkom utorkového rokovania pripomenulo štvrté výročie začiatku vojny na Ukrajine. Primátor Jaroslav Polaček vo svojom vyhlásení požiadal prítomných o minútu ticha na pamiatku obetí ruskej agresie a na znak pretrvávajúcej solidarity voči Ukrajine.
Zdôraznil, že Košice sa po invázii stali najprv tranzitným miestom, cez ktoré prúdili tisíce utečencov. „Okamžite sme odsúdili agresiu a ako prvá slovenská samospráva sme zriadili centrum pre utečencov, ktoré poskytlo registráciu, informácie, dočasné ubytovanie a zabezpečilo humanitárnu pomoc pre 80.000 Ukrajincov,“ uviedol s tým, že Košice sa pre mnohých stali novým domovom. Zároveň ich označil za mesto, ktoré „vždy otvorí náruč tým najzraniteľnejším, tým, ktorí to najviac potrebujú.“
Primátor vo vyhlásení tiež pripomenul, že mesto zorganizovalo aj humanitárnu zbierku pre ľudí v partnerských ukrajinských mestách, podpísalo memorandum o porozumení s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov či spustilo špecializované centrum podpory cudzincov.
Výročie vojny na Ukrajine si v Prešove pripomenú koncertom
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (VD ECAV) v spolupráci s Divadlom Alexandra Duchnoviča (DAD) v Prešove organizuje pri príležitosti štvrtého výročia vypuknutia vojny na Ukrajine koncert pre Ukrajinu s názvom Pod spoločným modrým nebom a žltým slnkom. Koncert sa uskutoční v utorok o 17.00 h v DAD. VD ECAV o tom informuje na svojej webstránke.
„Chceme si spolu s našimi ukrajinskými priateľmi pripomenúť nezmyselnosť vojnového konfliktu na Ukrajine, jeho obete, ako aj duchovne i morálne povzbudiť v tomto neľahkom západe o slobodu a mier vo východnej Európe našich susedov,“ uvádza VD ECAV.
Na koncerte vystúpi ukrajinská speváčka Júlia Kentoš (Wysoczanska) v sprievode svojho manžela Michala Kentoša a český spevák Pavel Helan. S divadelným predstavením podľa rozprávky Lesi Ukrajinky Lelija vystúpi divadelný súbor DUMKA pri Nedeľnej škole Ukrajinské štúdia v Košiciach.
Na koncert prijali pozvanie okrem biskupa VD ECAV na Slovensku Petra Mihoča aj arcibiskup Košickej arcidiecézy Bernard Bober, protosynkel Prešovskej archieparchie Marek Durlák, ako aj ďalší zástupcovia kresťanských cirkví. Hosťom podujatia bude aj poslanec Národnej rady SR František Mikloško (KDH).
Podujatie sa koná pod záštitou biskupa VD ECAV na Slovensku Petra Mihoča a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského.
