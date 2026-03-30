VIDEO: V Košiciach skolaudovali zmodernizované električkové depo
Autor TASR
Košice 30. marca (TASR) - Nové električkové depo na Bardejovskej ulici v Košiciach v uplynulých dňoch skolaudovali. Informovalo o tom vedenie mesta a Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) na pondelkovej tlačovej konferencii. Realizácia oboch etáp modernizácie údržbovej základne stála dokopy viac ako 57,74 milióna eur bez DPH.
Podľa primátora Jaroslava Polačeka ide o najmodernejšie depo na Slovensku, pričom spolu s technologickým vybavením prispeje k rýchlejšej údržbe električiek. „Znižuje nám to nielen náklady, ale aj zvyšuje komfort cestujúcich,“ povedal.
Rekonštrukciou prešlo celé električkové depo. „Nejde len o novovybudovanú halu údržby a opráv, ale aj o zastrešenie odstavných koľají, modernizáciu umývacieho strediska električiek a komplexnú rekonštrukciu hál dennej údržby, kde sa vykonáva denná prehliadka,“ priblížil poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko s tým, že nová hala slúži pre všetky typy opráv električiek rôznych dĺžok, ale aj na vykonávanie opráv po dopravných nehodách a škodových udalostiach. Modernizáciou prešli aj všetky koľaje s výhybkami, trakčné vedenie v areáli a osvetlenie depa.
Technologicky sa podľa jeho slov posunuli o niekoľko generácií. Pribudla napríklad diagnostika opotrebovania kolies električiek či silo na piesok s výdajnými stojanmi pri každej koľaji v hale.
S prácami sa začalo v úvode roka 2022, hotové mali byť v závere roka 2023. Pri oboch etapách došlo k omeškaniu zhruba o rok a pol, ako aj k navýšeniu dokopy okolo 24 miliónov eur. Mesto a DPMK to zdôvodnili prácami navyše i zvýšením cien v dôsledku vojny na Ukrajine. Stavebné časti projektu boli postupne odovzdávané do predčasného užívania. Následne prebiehalo kolaudačné konanie.
Projekt je financovaný z eurofondov vo výške približne 43 miliónov eur. Zvyšných 15 miliónov eur bude hradených z vlastných zdrojov DPMK, respektíve kapitálovej dotácie od mesta Košice. „Niektoré výdavky, ktoré s tým súvisia, riešime aj bankovým úverom, ktorý sa bude splácať niekoľko rokov, ale napriek tomu veríme, že to má zmysel,“ dodal Danko.
Modernizáciu ocenil aj štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš, podľa ktorého by k tejto obnove bez financovania z európskych zdrojov nedošlo. Zároveň vyzdvihol mesto Košice, ktoré podľa neho spomedzi samospráv na Slovensku patrí k najúspešnejším v čerpaní eurofondov.
Pôvodné električkové depo bolo postavené v 60. rokoch minulého storočia a bolo už technicky a morálne zastarané.
