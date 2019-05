V Košiciach sprevádzkovali tri zmodernizované zastávky MHD

V pondelok 27. mája od deviatej hodiny sa okrem toho začne s rekonštrukciou posledných troch autobusových zastávok košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Košice 26. mája (TASR) - V spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) počas víkendu sprevádzkovali v meste zmodernizované tri autobusové zastávky. Z magistrátu mesta Košice informovali o tom, že ide o zastávky Železníky na Gemerskej ulici, Stará nemocnica na Rastislavovej ulici a zastávku Zupkova na Triede armádneho generála Ludvíka Svobodu.



V pondelok 27. mája od deviatej hodiny sa okrem toho začne s rekonštrukciou posledných troch autobusových zastávok košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD). Spoločnosť Eurovia SK ich bude rekonštruovať v rámci projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov. Pôjde o zastávky OD Mier smer Národná trieda a Amfiteáter, OD Mier smer hypermarket Tesco a o zastávku Amfiteáter smer Nová nemocnica na Triede SNP. Plánované stavebné práce a rozmiestnenie dočasných zastávok si vyžiadajú dopravné obmedzenia na komunikácii Hlinkova a Festivalové námestie, potrvajú do konca júla. „Pre cestujúcu verejnosť budú po dohode s DPMK zriadené štyri dočasné zastávky,“ dodáva sa v stanovisku magistrátu.



Stavebné práce na všetkých zastávkach zahŕňajú úpravu nástupných plôch a pozemných komunikácií, bezbariérový prístup a vybavenie zastávok označníkmi s LED informačnými tabuľami. Projekt modernizácie sa týka celkovo 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady sú pritom na úrovni takmer milióna eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, desať percent spolufinancuje štátny rozpočet a zvyšných päť percent miestna samospráva.



Komplexná modernizácia zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom, vytvorenie bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie zastávok LED informačnými tabuľami s on-line odchodmi spojov. „Tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek MHD,“ upozorňuje magistrát. Zároveň všade tam, kde treba, budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich. Zároveň sa urobí aj osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom projektu je podľa radnice dosiahnuť vysokú kvalitu zastávok z hľadiska technického vybavenia so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich.