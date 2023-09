V Košiciach sprevádzkujú nový kruhový trenažér pre kone

Košice 9. septembra (TASR) - V týchto dňoch uvádzajú v jazdeckom areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) do prevádzky nový kruhový trenažér pre kone. Tzv. kolotoč udržuje kondíciu a zdravotný stav zvierat vďaka možnosti niekoľkohodinového denného pohybu bez nutnosti zásahu chovateľa. Informoval o tom rektor UVLF Jozef Nagy s tým, že využívať ho budú môcť univerzity aj zmluvne ustajnené kone.



"Sprevádzkovanie kruhového trenažéra sa rodilo dlho a pomaly len vďaka podpore mnohých partnerov a dobrovoľníkov, ktorým patrí naša veľká vďaka," skonštatoval rektor. Do trenažéra sa dá umiestniť šesť zvierat. Kone sú v kolotoči oddelené ramenami zariadenia, ktoré sa otáča a zvieratá sa pohybujú v závislosti od zvolenej rýchlosti. Vedúci areálu Marián Vinicay dodáva, že budú hľadať aj ďalšie možnosti, ako aj takýmto spôsobom zvýšiť povedomie o univerzite a jej zariadeniach.



Jazdecký areál je účelové zariadenie UVLF, určené na vzdelávací proces študentov, ale aj športovú činnosť študentov a zamestnancov, detí, mládeže a dospelých. Organizujú tam športové, spoločenské i kultúrne podujatia, zamestnanci sa venujú aj chovateľskej a poradenskej činnosti. Má tam tiež sídlo košické Oddelenie jazdnej polície. Celková kapacita areálu je 60 koní.



"Jazdecký areál poskytuje bohaté možnosti na praktickú výučbu. Študenti pracujú so živými zvieratami, majú možnosť sledovať ich pri práci, v dobrom zdravotnom stave, ale aj priamo pri rôznych úrazoch a ochoreniach. Nie je to vo svete bežné," upozornil Nagy. Vzdelávacia činnosť je tam zameraná najmä na praktické cvičenia v rôznych predmetoch, so študentmi vykonávajú aj preventívne praktické úkony ako dehelmintizáciu či vakcináciu. Klinika koní Univerzitnej veterinárnej nemocnice zároveň zabezpečuje terapeutické úkony koní v starostlivosti UVLF.