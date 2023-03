V Košiciach sprístupnia výstavu s názvom Pri mikrofóne Gabo Zelenay

Košice 16. marca (TASR) - Výstavu s názvom Pri mikrofóne Gabo Zelenay si od piatka (17. 3.) budú môcť pozrieť návštevníci Slovenského technického múzea (STM) na Hlavnej ulici v Košiciach. Pri príležitosti nedožitého 100. jubilea tohto rozhlasového reportéra verejnosti sprístupnia rôzne artefakty z jeho pozostalosti. Výstava nielen pre priaznivcov športu a žurnalistiky potrvá do 17. septembra. TASR o tom informovalo STM.



Výstavu pripravili spolu so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) - Slovenským olympijským a športovým múzeom. "Gaba Zelenaya som mal možnosť dobre spoznať, aj keď som výrazne mladší ako on. Charakterizoval by som ho piatimi výrazmi. Bol prírodný živel, stopercentný originál, perpetuum mobile, človek vízie a majster metafory," uviedol riaditeľ mediálnej komunikácie SOŠV Ľubomír Souček. Zelenay bol podľa neho originálnym a nenapodobiteľným rozhlasovým športovým reportérom s obrovským nasadením, úsmevnými metaforami a hláškami.



Do histórie žurnalistiky sa zapísal práve svojím originálnym spôsobom moderovania. Bol významným slovenským rozhlasovým športovým komentátorom, moderátorom a redaktorom. Pôsobil v Československom rozhlase. Počas svojej kariéry reportoval najmä futbalové a hokejové zápasy. "Dokázal komentovať aj stretnutia v šachu či šerme, čo iní reportéri považovali za nemožné," dodalo STM. Bol tiež nositeľom štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. triedy, a to za významné zásluhy v oblasti športovej žurnalistiky.



Zelenay sa narodil 26. novembra 1922 v Bánovciach nad Bebravou. Kariéru ukončil po štyridsiatich rokoch komentovania a moderovania, no naďalej zostal činný ako redaktor. Zomrel vo veku 80 rokov.