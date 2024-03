V Košiciach sprístupnili fotografickú výstavu exprezidenta R.Schustera

Košice 17. marca (TASR) - Slovenské technické múzeum (STM) v Košiciach sprístupnilo fotografickú výstavu Maľované mobilom, ktorej autorom je bývalý prezident SR Rudolf Schuster. Ponúka pohľad na svet cez optiku mobilného telefónu, pričom približuje prírodné krásy zachytené v lokalitách, ako sú Košice, Izra, Jasov, Medzev, Kúpele Štós, Úhorná a Rožňava. TASR o tom informovalo STM.



Ako Schuster uviedol, bola to práve medzevská krajina, ktorá ho naučila spoznávať krásu prírody, a to aj na iných miestach Slovenska či v zahraničí. "Nepoviem nič nové, lebo je všeobecne známe, že najväčším a neprekonateľným svetovým maliarom či sochárom, ak chcete aj architektom, je naša príroda. I ten najväčší ľudský génius, nech by sa akokoľvek snažil, nedokáže vytvoriť umelecké dielo ako príroda. Preto berte aj môj pokus nazvaný 'maľované mobilom' ako pár pohľadov do prírodného makrosveta, ako som ho videl ja, keď som stlačil spúšť v mobile," povedal.



Výstava v STM na Hlavnej ulici v Košiciach bude sprístupnená do 26. mája. Vstup na ňu je bezplatný.