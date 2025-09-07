< sekcia Regióny
V Košiciach sprístupnili výstavu o prvých obetiach komunizmu
Výstava je pre verejnosť dostupná počas úradných hodín magistrátu. Časom bude umiestnená aj v blízkosti Námestia osloboditeľov.
Autor TASR
Košice 7. septembra (TASR) - Vo vestibule košického magistrátu otvorili tento týždeň za účasti autorov výstavu Obyvatelia Košíc odvlečení do gulagov - Prvé obete komunizmu. Inštalácia pred vstupom do zasadačky magistrátu má podľa hovorcu mesta Dušana Tokarčíka ambíciu pripomenúť verejnosti temné stránky našej histórie.
Na otvorení výstavy sa zúčastnili riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavol Hric - nositeľ ceny Ústavu pamäti národa a ceny mesta Košice, poverený vedúci Archívu mesta Košice Michal Tunega a námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda, ktorý prevzal nad výstavou záštitu.
Výstava nadväzuje na výstavu a publikáciu Gulagy - prvé obete komunizmu na Slovensku, ktorú vydalo Múzeum obetí komunizmu v Košiciach pri príležitosti 80. výročia deportácií do gulagov z územia Slovenska. Podľa Gibódu expozícia na šiestich veľkoplošných paneloch mapuje temné, no dôležité dejinné okamihy Košíc. „Mesto Košice reflektuje na hybridné hrozby aj vzdelávaním a pripomínaním si udalostí napríklad pomocou výstav,“ uviedol Gibóda.
Expozícia približuje a mapuje osudy ľudí, ktorí boli protiprávne zatknutí a odvlečení do gulagov v Sovietskom zväze. „Mnohí nevinní civilisti sa stali obeťami bezprávia, ktorého sa na nich dopúšťala sovietska armáda už v rokoch 1944 až 1945. Zatýkali sa rôzne etnické a národnostné skupiny ako Slováci, Česi, Maďari, Rusíni, Nemci a ďalší. Trpeli nielen odvlečení, ale aj ich rodiny, manželky a deti,“ priblížil Tokarčík.
Podľa doposiaľ známych zoznamov bolo do gulagov v rokoch 1944 a 1945 odvlečených aj 7419 slovenských občanov. Asi 550 z nich sa už nikdy nevrátilo domov. Z Košického kraja bolo odvlečených do gulagov 4206 ľudí - v dôsledku deportácie a nútených prác sa 264 z nich nikdy nevrátilo domov, zahynuli mimo vlasť. Zomrelo 28 Košičanov z celkovo 349 zavlečených do gulagov.
„V Archíve mesta Košice sa síce nenachádzajú priamo zoznamy Košičanov odvlečených do sovietskych pracovných táborov - gulagov, ale sú tu uložené žiadosti rodinných príslušníkov o povolenie návratu obyvateľov Košíc, ktorí boli internovaní v gulagoch. Tieto žiadosti môžu slúžiť ako doplnkový zdroj informácií k zoznamom, ktoré spracováva Múzeum obetí komunizmu v Košiciach a Ústav pamäti národa,“ uviedol Tunega.
Výstava je pre verejnosť dostupná počas úradných hodín magistrátu. Časom bude umiestnená aj v blízkosti Námestia osloboditeľov.
Na otvorení výstavy sa zúčastnili riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavol Hric - nositeľ ceny Ústavu pamäti národa a ceny mesta Košice, poverený vedúci Archívu mesta Košice Michal Tunega a námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda, ktorý prevzal nad výstavou záštitu.
Výstava nadväzuje na výstavu a publikáciu Gulagy - prvé obete komunizmu na Slovensku, ktorú vydalo Múzeum obetí komunizmu v Košiciach pri príležitosti 80. výročia deportácií do gulagov z územia Slovenska. Podľa Gibódu expozícia na šiestich veľkoplošných paneloch mapuje temné, no dôležité dejinné okamihy Košíc. „Mesto Košice reflektuje na hybridné hrozby aj vzdelávaním a pripomínaním si udalostí napríklad pomocou výstav,“ uviedol Gibóda.
Expozícia približuje a mapuje osudy ľudí, ktorí boli protiprávne zatknutí a odvlečení do gulagov v Sovietskom zväze. „Mnohí nevinní civilisti sa stali obeťami bezprávia, ktorého sa na nich dopúšťala sovietska armáda už v rokoch 1944 až 1945. Zatýkali sa rôzne etnické a národnostné skupiny ako Slováci, Česi, Maďari, Rusíni, Nemci a ďalší. Trpeli nielen odvlečení, ale aj ich rodiny, manželky a deti,“ priblížil Tokarčík.
Podľa doposiaľ známych zoznamov bolo do gulagov v rokoch 1944 a 1945 odvlečených aj 7419 slovenských občanov. Asi 550 z nich sa už nikdy nevrátilo domov. Z Košického kraja bolo odvlečených do gulagov 4206 ľudí - v dôsledku deportácie a nútených prác sa 264 z nich nikdy nevrátilo domov, zahynuli mimo vlasť. Zomrelo 28 Košičanov z celkovo 349 zavlečených do gulagov.
„V Archíve mesta Košice sa síce nenachádzajú priamo zoznamy Košičanov odvlečených do sovietskych pracovných táborov - gulagov, ale sú tu uložené žiadosti rodinných príslušníkov o povolenie návratu obyvateľov Košíc, ktorí boli internovaní v gulagoch. Tieto žiadosti môžu slúžiť ako doplnkový zdroj informácií k zoznamom, ktoré spracováva Múzeum obetí komunizmu v Košiciach a Ústav pamäti národa,“ uviedol Tunega.
Výstava je pre verejnosť dostupná počas úradných hodín magistrátu. Časom bude umiestnená aj v blízkosti Námestia osloboditeľov.