< sekcia Regióny
V Košiciach spúšťajú charitatívny projekt Havkobus
Obyvatelia mesta môžu do pripraveného autobusu DPMK prinášať materiálnu pomoc, ako napríklad krmivo, deky, uteráky, pelechy, obojky či hygienické potreby.
Autor TASR
Košice 9. novembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) aj tento rok spúšťa charitatívny projekt Havkobus. Ako TASR informoval špecialista pre styk s verejnosťou DPMK Jozef Môcik, cieľom projektu je spojiť verejnosť pre dobrú vec a podporiť psov v útulku.
Charitatívna zbierka sa bude konať v piatok (13. 11.) od 13.00 do 18.00 h na Staničnom námestí v Košiciach, pri automate na cestovné lístky. Obyvatelia mesta môžu do pripraveného autobusu DPMK prinášať materiálnu pomoc, ako napríklad krmivo, deky, uteráky, pelechy, obojky či hygienické potreby. Vyzbierané dary následne odovzdajú do Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov.
Podľa Romany Šerfelovej, predsedníčky správnej rady občianskeho združenia Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, starostlivosť o opustené a zachránené psy nie je len o poskytnutí strechy nad hlavou. „Každý deň potrebujú krmivo, čisté a teplé miesto na odpočinok či hygienické a čistiace prostriedky. Práve preto sú pre nás podobné zbierky mimoriadne dôležité. Aj veci, ktoré sa niekomu môžu zdať obyčajné, dokážu v útulku výrazne pomôcť,“ uviedla.
DPMK dodal, že do zbierky sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, školské kolektívy, firmy či cestujúci.
Charitatívna zbierka sa bude konať v piatok (13. 11.) od 13.00 do 18.00 h na Staničnom námestí v Košiciach, pri automate na cestovné lístky. Obyvatelia mesta môžu do pripraveného autobusu DPMK prinášať materiálnu pomoc, ako napríklad krmivo, deky, uteráky, pelechy, obojky či hygienické potreby. Vyzbierané dary následne odovzdajú do Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov.
Podľa Romany Šerfelovej, predsedníčky správnej rady občianskeho združenia Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, starostlivosť o opustené a zachránené psy nie je len o poskytnutí strechy nad hlavou. „Každý deň potrebujú krmivo, čisté a teplé miesto na odpočinok či hygienické a čistiace prostriedky. Práve preto sú pre nás podobné zbierky mimoriadne dôležité. Aj veci, ktoré sa niekomu môžu zdať obyčajné, dokážu v útulku výrazne pomôcť,“ uviedla.
DPMK dodal, že do zbierky sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, školské kolektívy, firmy či cestujúci.