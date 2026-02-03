< sekcia Regióny
V Košiciach spúšťajú komplexnú rekonštrukciu MŠ na Tatranskej ulici
Slovenská inovačná a energetická agentúra schválila na projekt takmer 987.000 eur. Vysúťažená cena za dielo dosahuje približne 756.000 eur. MČ by mala do rekonštrukcie investovať necelých 8400 eur.
Autor TASR
Košice 3. februára (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Staré Mesto spúšťa komplexnú rekonštrukciu materskej školy (MŠ) na Tatranskej ulici. Výsledkom má byť ekologickejšia a komfortnejšia škôlka s predpokladanou úsporou energií na úrovni približne 65 percent. Informoval o tom starosta MČ Igor Petrovčik na utorkovej tlačovej konferencii.
Podľa MČ si budova po desaťročiach prevádzky vyžaduje komplexnú obnovu zameranú na zlepšenie technického stavu a zníženie energetickej náročnosti. Predmetom rekonštrukcie sú dva dvojpodlažné pavilóny a dve jednopodlažné prístavby. Projekt zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa, modernizáciu vykurovania, osvetlenia, vetrania a chladenia, realizáciu debarierizačných opatrení a inštaláciu fotovoltických panelov. „Veríme, že po dokončení sa deti vrátia do zdravšieho, úspornejšieho a kvalitnejšieho prostredia, ktoré bude slúžiť Starému Mestu dlhé roky,“ povedal pre TASR Petrovčik s tým, že realizácia by mala byť hotová najneskôr do jedného roka.
Prevádzka MŠ bude počas rekonštrukcie zachovaná. „Deti zostanú v škole a v prípade potreby budú dočasne presúvané do iných tried alebo priestorov školy, vždy s ohľadom na ich bezpečnosť, pohodu a denný režim,“ informuje na webe škôlky jej vedenie.
Budova MŠ bola postavená v 70. rokoch, odvtedy nebola komplexne zateplená. Jej kapacita je 160 detí a súčasťou je aj 30 členný personál. Zároveň vo vlastnej kuchyni pripravuje stravu pre všetkých žiakov a zamestnancov.
