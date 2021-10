Košice 12. októbra (TASR) – V Košiciach spúšťajú projekt hromadnej zdieľanej dopravy na báze QR kódov. Tento systém má umožniť cestovať lacnejšie a zároveň využívať mestskú hromadnú dopravu (MHD) v kombinácii s bicyklami, e-kolobežkami či elektrickými skútrami. Ako TASR informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová, zastávky MHD majú byť postupne vybavené nabíjacími stanicami.



Prostredníctvom aplikácie ANTIK SmartWay si cestujúci napríklad zo sídliska môžu nájsť najbližšiu voľnú kolobežku či bicykel, odviezť sa na zastávku MHD a tam prostriedok odstaviť do nabíjačky. Cestovný lístok si môžu zakúpiť naskenovaním QR kódu pri dverách autobusu, odviezť sa MHD a na dopravu do cieľového miesta opäť využiť sharingové služby. Takýto projekt integrovaného cestovania v Košiciach vznikol v spolupráci medzi DPMK a spoločnosťou Antik Telecom. „Všetci, ktorí si kúpia lístok moderne cez apku, ho získajú lacnejšie a navyše dostanú zadarmo ďalšie minúty na používanie e-mobility,“ pripomenul riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák.



Súčasne zavádzajú smart riešenie v podobe virtuálneho cestovného lístka, ktorý bude možné zakúpiť priamo v mobilnej aplikácii. Tridsaťminútový cestovný lístok tak nebude stáť 90, ale 79 centov. „Pre zakúpenie či aktiváciu lístka sme vybavili všetky vozidlá špeciálnymi kódmi, ktoré si cestujúci pred jazdou načíta, a začiatok jazdy už nemusí označovať ako doposiaľ v označovačoch v interiéri,“ vysvetľuje DPMK.



Novinkou má byť aj zvýhodnené cestovanie na veľké podujatia. Podľa Padyšáka očakávajú, že doprava v cene vstupenky by návštevníkov mohla motivovať k tomu, aby svoje autá nechali doma. Tým by sa prispelo aj k obmedzeniu dopravných zápch, ktoré pri takýchto podujatiach vznikajú.