Petícia za zákaz hazardu v Košiciach bola spustená

Košice 29. októbra (TASR) - V Košiciach spustili petíciu za zrušenie hazardu, na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar, ktorý je predsedom petičného výboru. Podľa jeho slov ide o občiansku aktivitu, podporu vyjadrili aj košický rímskokatolícky arcibiskup Bernard Bober a košický gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ. Víta ju aj magistrát.



Podľa Drába chcú petíciou žiadať primátora mesta a mestské zastupiteľstvo (MsZ) o využitie zákonných kompetencií na zákaz hazardu v meste, respektíve umiestňovanie herní a kasín na jeho území. Ako dôvod uviedol negatívny spoločenský dosah hazardných hier na obyvateľov mesta. Do 17. novembra chcú vyzbierať viac ako 1000 podpisov, aby sa touto témou zaoberali mestskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí. Podľa neho 42 percent rodín v krízových centrách na území mesta a blízko Košíc prišlo o strechu nad hlavou a dostalo sa do vážnych sociálno-existenčných problémov v dôsledku hazardných hier.



Podľa jeho slov v súvislosti s hazardnými hrami nemožno hovoriť ani o ekonomickom profite. „Spolu 180 detí, ktoré majú trvalý pobyt v Košiciach a sú umiestnené v detských domovoch, stojí túto krajinu 6,5 milióna eur ročne. Príjem mestských častí z hazardu je v priemere za posledných päť rokov na úrovni 920.000 až jeden milión eur ročne. Táto vec je vyslovene stratová, nehovoriac o strate ľudských duší,“ dodal.



Bober zdôraznil, že nejde o politiku, ale o občiansku iniciatívu. Podľa jeho slov je potrebné hľadať príčinu, a nie už len riešiť následky hazardu. „Chápem túto petíciu ako snahu nie čosi zakazovať, ale ako snahu oslobodzovať ľudí,“ doplnil Vasiľ.



Ako pre TASR povedal hovorca magistrátu Vladimír Fabian, súčasné vedenie mesta sa snaží presadzovať diskusiu o zákaze hazardu. „Mesto dlhodobo rieši tento problém. Vítame túto občiansku iniciatívu, ak nazbierajú dostatok podpisov, MsZ sa tým bude musieť zaoberať,“ uviedol.



Mestskí poslanci koncom septembra neschválili zámer zákazu prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta. Podľa niektorých by to nebolo systémové riešenie a problém by sa presunul do okolitých obcí. Argumentovali aj „naháňaním politických bodov“, likvidáciou súkromných podnikateľov či platným zákonom o hazardných hrách.