V Košiciach spustili prihlasovanie dobrovoľníkov na návštevu pápeža

Košice 26. júla (TASR) – Dobrovoľníci, ktorí sa chcú podieľať na prípravách súvisiacich s návštevou pápeža Františka v Košiciach, sa môžu prihlasovať na e-mailovej adrese dobrovolnicike@navstevapapeza.sk. O tejto možnosti na pondelkovom stretnutí prípravného tímu Arcibiskupského úradu v Košiciach informovala koordinátorka dobrovoľníkov v košickej arcidiecéze Adriana Čurajová.



Na uvedenej adrese sa môžu prihlasovať tí, ktorí chcú pomáhať pri zabezpečovaní a prípravách stretnutia s mladými alebo pri návšteve Svätého Otca na Luníku IX. „Každý, kto sa chce stať členom tímu a pomôcť, dostane následne všetky potrebné informácie, ktoré súvisia s organizovaním dobrovoľníkov,“ uviedol pre TASR hovorca Arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslav Fabian. Pápež bude v Košiciach 14. septembra.



Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober považuje jeho návštevu za radosť a dar pre našu krajinu. Organizovať stretnutie s mládežou a stretnutie s rómskou komunitou označil ako veľkú výzvu, zážitok a príležitosť poslúžiť. „Nestačí iba očakávať, že Svätý Otec príde, pozývam mladých k dobrovoľníctvu, aby sa aktívne zapojili do rôznych služieb predprípravy samotnej akcie, a potom aj do komunikácie s ľuďmi, ktorí budú chcieť navštíviť Košice a budú chcieť byť na stretnutí. Robme spolu všetko preto, aby sa tu Svätý Otec dobre cítil,“ povedal.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.