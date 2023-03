V Košiciach spustili Týždeň knižníc otvorením vynovenej pobočky

Košice 7. marca (TASR) - Pondelkovým (6. 3.) otvorením vynovenej pobočky na Triede SNP odštartovala Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach sériu podujatí v rámci Týždňa slovenských knižníc. Knižnica o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že noví aj registrovaní čitatelia knižnice si do piatka (10. 3.). môžu uplatniť 50-percentnú zľavu zo zápisného.



Obnova priestorov pobočky v mestskej časti Západ priniesla tri oddychové zóny - detský kútik, zónu pre mládež a čitáreň. "Modernizáciu umožnili finančné príspevky z Fondu na podporu umenia a Košického samosprávneho kraja. Pobočku ozdobila zaujímavá autorská grafika, ktorá nevšedným spôsobom reflektuje atmosféru sídliska," uvádza knižnica.



Pre návštevníkov so záujmom o ekologické, pestovateľské, či prírodopisné témy pripravili Zelenú poličku. Na všetkých svojich pobočkách touto formou čitateľom ponúkajú tematický výber pútavých titulov zo svojho fondu, ktoré sú zamerané na "eko" a "zelené" témy.



Kým v úvode Týždňa slovenských knižníc pre záujemcov pripravili workshop pre záhradkárov, v utorok je naplánované hudobno-literárne popoludnie a v stredu (8. 3.) sa v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej ulici uskutoční burza kníh a platní. "VKJB sa zapojila do celoslovenského podujatia s názvom Je nás počuť. V rovnaký deň a rovnakú hodinu - od 15.30 h, sa v slovenských knižniciach číta nahlas na verejných priestranstvách. Počas tohtoročného spoločného čítania bude rezonovať téma dezinformácií a hoaxov," uvádza s tým, že čítanie bude takisto v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej ulici.



Pripomína, že v stredu, kedy je Medzinárodný deň žien, VKJB odpustí ženám a dievčatám sankčné poplatky za knihy vrátené po termíne. Bonus môžu využiť čitateľky v centrálnej knižnici, na regionálnom a hudobnom oddelení na Hlavnej ulici, ako aj v pobočkách v mestských častiach Západ, Sídlisko KVP, Dargovských hrdinov, Nad jazerom, Barca a Šaca.



Vo štvrtok (9. 3.) knižnica naplánovala besedu z cyklu 1+1. Bližšie informácie o programe sú zverejnené na webovej stránke VKJB.