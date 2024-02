V Košiciach spustili zber šatstva, ktoré pomôže rodinám v núdzi

Snímka z oficiálneho otvorenia zberu použiteľného šatstva a textilu v Košiciach 15. februára 2024. Foto: TASR František Iván

Košice 15. februára (TASR) - Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou Kosit a organizáciou Úsmev ako dar spustili zber použiteľného šatstva, obuvi a bytového textilu. Všetok vyzbieraný materiál bude k dispozícii rodinám v núdzi. Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii.V rámci prvej fázy je už 16 zberných kontajnerov k dispozícii, ďalšie štyri budú vo vybraných mestských častiach rozmiestnené v najbližších dňoch.povedal generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.Do kontajnerov je možné vhadzovať nepotrebné, avšak stále použiteľné oblečenie, topánky, opasky, kabelky, posteľnú bielizeň či bytový textil, a to ideálne v uzatvorenom igelitovom vreci alebo taške.Christenko pripomenul, že od 1. januára 2025 má byť vo všetkých členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenska zavedený povinný zber textilného odpadu.dodal.Odvoz vyzbieraného textilu z kontajnerov budú vykonávať raz za týždeň.povedal Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar. Podľa jeho slov mnohí, ktorí chceli darovať oblečenie ľuďom v núdzi, doteraz priamo kontaktovali košickú pobočku na Kováčskej ulici, ktoré však už priestorovo nestačila.Podľa odhadov v zmesovom komunálnom odpade každoročne končia desiatky tisíc ton textilu. Kosit pripomína, že ak je oblečenie viac nepoužiteľné, v súčasnosti patrí do zberného dvora. Jedným z cieľov projektu je vyhnúť sa situáciám, keď sú textilom plnené kontajnery určené na zmesový komunálny odpad alebo triedený odpad.Primátor Jaroslav Polaček v súvislosti s uvedeným projektom pripomenul, že mesto má ambíciu stať sa európskym zeleným mestom a lídrom dlhodobej udržateľnosti, čo možno dosiahnuť vďaka kvalitnému odpadovému hospodárstvu, recyklácii, energetickému zhodnocovaniu a ďalším projektom, ktoré Košice pripravujú.