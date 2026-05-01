< sekcia Regióny
V Košiciach štartuje cyklosezóna, prináša aj novinky
Autor TASR
Košice 1. mája (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v piatok oficiálne spúšťa sezónnu prevádzku cyklobusu. Ako uvádza na svojej webovej stránke, tento rok prichádza vo výrazne rozšírenej podobe - s novými trasami, nástupnými a výstupnými zastávkami a lepšou dostupnosťou rekreačných lokalít. Cieľom je ponúknuť ekologickú a pohodlnú alternatívu pri ceste za aktívnym oddychom.
Cyklobus na linke 14 bude k dispozícii vždy počas víkendov a sviatkov od piatka do konca októbra. „Kľúčovou zmenou oproti minulým rokom je rozšírenie dostupnosti služby o lokalitu Horný Bankov, ktorá patrí medzi vyhľadávané východiskové body pre rodinnú aj športovú cyklistiku. Pribudli tiež nové stanovištia obsluhované cykloasistentom,“ uvádza. Nástupné a výstupné stanovištia na trasách cyklobusu sú Havlíčkova, Čermeľ, Alpinka, Horný Bankov a Chata Jahodná. Harmonogram spojov je zverejnený na webovej stránke DPMK.
Pri nakládke a vykládke bicyklov bude asistovať označený cykloasistent. Bicykle budú prepravované na špeciálnom zadnom cyklonosiči autobusu. DPMK cestujúcich upozorňuje, že z technických dôvodov nie je možná preprava elektrobicyklov. Pripomína tiež, že v zmysle platnej tarify je bicykel považovaný za nadrozmernú batožinu.
DPMK v oblasti podpory a rozvoja cyklodopravy nadviazal spoluprácu s občianskym združením KE.CY - Košické cyklotraily. Okrem zlepšovania dostupnosti kľúčových východiskových bodov pre rekreačnú a športovú cyklistiku v okolí mesta plánujú rozširovať spoluprácu aj v oblasti komunikácie a spoločnej osvety.
„Posilnením prevádzky a rozšírením trás cyklobusu reagujeme na rozvoj cykloturizmu v okolí mesta. V spolupráci s cyklistickou komunitou sme schopní lepšie reagovať a prispôsobiť služby tak, aby reflektovali záujem o rekreačné lokality a podporili dostupnosť lesných cyklotrás,“ povedal poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko s tým, že vzhľadom na narastajúci záujem zvažujú v budúcnosti aj zavedenie samostatnej cyklolinky smerom na Kavečany.
