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V Košiciach stavajú cyklochodník spájajúci Čermeľ s Alpinkou

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Úsek dlhý vyše 2,8 kilometra by mal byť hotový najneskôr za 23 mesiacov.

Autor TASR
Košice 24. júna (TASR) - Slávnostným poklepaním základného kameňa v stredu oficiálne začali s dostavbou cyklochodníka v košickej mestskej časti (MČ) Sever, ktorý spojí Čermeľ s Alpinkou. Úsek dlhý vyše 2,8 kilometra by mal byť hotový najneskôr za 23 mesiacov. Stavať ho bude košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou takmer 4,19 milióna eur. TASR o tom informovalo mesto Košice.

Úsek by mal podľa mesta nadviazať na cyklocestu od zastávky detskej železnice Čermeľ, ktorá sa využíva od roku 2020. Investícia je financovaná prevažne z eurofondov. Vo februári minulého roka o tom rozhodla Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice. Na trase sú navrhnuté aj dve odpočívadlá, fitness park, lavičky, koše a infotabule.

Primátor mesta Jaroslav Polaček verí, že cyklochodník sa podarí odovzdať skôr, ako je naplánované v zmluve. „Existujúcu cyklistickú cestičku do Čermeľského údolia zatiaľ končiacu pri Cvičnej skale Rokodromo budeme môcť predĺžiť o ďalšie takmer tri kilometre až na Alpinku. Tým prilákame rodiny s deťmi, ktoré budú môcť jazdiť na Alpinku a ďalej po cyklotrasách v mestských lesoch bez obáv o svoju bezpečnosť,“ uviedol.

Magistrát tvrdí, že v súčasnosti je presun na bicykli možný len po vyťaženej ceste II/547 alebo po kopcovitom teréne po modrej turistickej značke na Alpinku. Nové cyklistické prepojenie podľa neho prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie na ceste medzi Čermeľom a Alpinkou.

Cyklochodník bude prechádzať aj cez koľaje detskej železnice blízko železničného priecestia neďaleko bufetu pri ceste z Alpinky na Jahodnú. Námestník primátora a predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice Marcel Gibóda pripomenul, že detská historická železnica a Alpinka sú po zoologickej záhrade druhým turistami najnavštevovanejším miestom v Košiciach. „Oddnes staviame bezpečnú cyklocestu pre Košičanov všetkých vekových kategórií, ktorá zároveň pomôže ďalšiemu rozvoju tejto turistami vyhľadávanej destinácie,“ dodal.
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