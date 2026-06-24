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V Košiciach stavajú cyklochodník spájajúci Čermeľ s Alpinkou
Úsek dlhý vyše 2,8 kilometra by mal byť hotový najneskôr za 23 mesiacov.
Autor TASR
Košice 24. júna (TASR) - Slávnostným poklepaním základného kameňa v stredu oficiálne začali s dostavbou cyklochodníka v košickej mestskej časti (MČ) Sever, ktorý spojí Čermeľ s Alpinkou. Úsek dlhý vyše 2,8 kilometra by mal byť hotový najneskôr za 23 mesiacov. Stavať ho bude košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s ponukou takmer 4,19 milióna eur. TASR o tom informovalo mesto Košice.
Úsek by mal podľa mesta nadviazať na cyklocestu od zastávky detskej železnice Čermeľ, ktorá sa využíva od roku 2020. Investícia je financovaná prevažne z eurofondov. Vo februári minulého roka o tom rozhodla Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice. Na trase sú navrhnuté aj dve odpočívadlá, fitness park, lavičky, koše a infotabule.
Primátor mesta Jaroslav Polaček verí, že cyklochodník sa podarí odovzdať skôr, ako je naplánované v zmluve. „Existujúcu cyklistickú cestičku do Čermeľského údolia zatiaľ končiacu pri Cvičnej skale Rokodromo budeme môcť predĺžiť o ďalšie takmer tri kilometre až na Alpinku. Tým prilákame rodiny s deťmi, ktoré budú môcť jazdiť na Alpinku a ďalej po cyklotrasách v mestských lesoch bez obáv o svoju bezpečnosť,“ uviedol.
Magistrát tvrdí, že v súčasnosti je presun na bicykli možný len po vyťaženej ceste II/547 alebo po kopcovitom teréne po modrej turistickej značke na Alpinku. Nové cyklistické prepojenie podľa neho prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie na ceste medzi Čermeľom a Alpinkou.
Cyklochodník bude prechádzať aj cez koľaje detskej železnice blízko železničného priecestia neďaleko bufetu pri ceste z Alpinky na Jahodnú. Námestník primátora a predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice Marcel Gibóda pripomenul, že detská historická železnica a Alpinka sú po zoologickej záhrade druhým turistami najnavštevovanejším miestom v Košiciach. „Oddnes staviame bezpečnú cyklocestu pre Košičanov všetkých vekových kategórií, ktorá zároveň pomôže ďalšiemu rozvoju tejto turistami vyhľadávanej destinácie,“ dodal.
Úsek by mal podľa mesta nadviazať na cyklocestu od zastávky detskej železnice Čermeľ, ktorá sa využíva od roku 2020. Investícia je financovaná prevažne z eurofondov. Vo februári minulého roka o tom rozhodla Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice. Na trase sú navrhnuté aj dve odpočívadlá, fitness park, lavičky, koše a infotabule.
Primátor mesta Jaroslav Polaček verí, že cyklochodník sa podarí odovzdať skôr, ako je naplánované v zmluve. „Existujúcu cyklistickú cestičku do Čermeľského údolia zatiaľ končiacu pri Cvičnej skale Rokodromo budeme môcť predĺžiť o ďalšie takmer tri kilometre až na Alpinku. Tým prilákame rodiny s deťmi, ktoré budú môcť jazdiť na Alpinku a ďalej po cyklotrasách v mestských lesoch bez obáv o svoju bezpečnosť,“ uviedol.
Magistrát tvrdí, že v súčasnosti je presun na bicykli možný len po vyťaženej ceste II/547 alebo po kopcovitom teréne po modrej turistickej značke na Alpinku. Nové cyklistické prepojenie podľa neho prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie na ceste medzi Čermeľom a Alpinkou.
Cyklochodník bude prechádzať aj cez koľaje detskej železnice blízko železničného priecestia neďaleko bufetu pri ceste z Alpinky na Jahodnú. Námestník primátora a predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Visit Košice Marcel Gibóda pripomenul, že detská historická železnica a Alpinka sú po zoologickej záhrade druhým turistami najnavštevovanejším miestom v Košiciach. „Oddnes staviame bezpečnú cyklocestu pre Košičanov všetkých vekových kategórií, ktorá zároveň pomôže ďalšiemu rozvoju tejto turistami vyhľadávanej destinácie,“ dodal.