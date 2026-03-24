< sekcia Regióny
V Košiciach študentské firmy predstavujú svoje podnikateľské nápady
Študenti prezentovali napríklad ekologický rozložiteľný osviežovač vzduchu, bezpečné detské lepidlo z konzumovateľných zložiek či machový odvlhčovač vzduchu určený do interiérov.
Autor TASR
Košice 24. marca (TASR) - V Košiciach sa v utorok koná regionálne kolo Veľtrhu podnikateľských talentov, celoslovenskej súťaže študentských firiem. Ako informuje na svojej webovej stránke organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko, podujatie je súčasťou najväčšieho európskeho podnikateľského festivalu Gen-E a tento rok sa koná už po 31. raz. V aktuálnom školskom roku ide o tretie regionálne postupové kolo, pričom prvé sa konalo v Trnave a druhé v Trenčíne.
„Možnosť prihlásiť sa na Veľtrh podnikateľských talentov majú všetky školy, ktoré vedú v školskom roku 2025/2026 študentskú firmu v rámci programu aplikovaná ekonómia,“ uviedli organizátori. Na regionálnom veľtrhu v Košiciach, ktoré sa koná v jednom z nákupných centier, sa predstavili študentské projekty z rôznych miest východného Slovenska. Študenti prezentovali napríklad ekologický rozložiteľný osviežovač vzduchu, bezpečné detské lepidlo z konzumovateľných zložiek či machový odvlhčovač vzduchu určený do interiérov. Ďalšie tímy prišli s nápadmi ako sprej na vyrovnávanie oblečenia, ústny osviežovač dychu, protišmykové športové ponožky alebo spoločenská hra zameraná na komunikáciu a budovanie vzťahov.
Medzi projektmi nechýbali ani prírodná kozmetika, ekologické výrobky do domácnosti či potravinové produkty, napríklad energetické gumené cukríky alebo ručne vyrábané čokoládové výrobky. Študentské tímy predstavili aj praktické riešenia pre každodenný život, ako napríklad cestovnú zubnú kefku s integrovanou pastou, bylinkovú náplasť proti bolestiam hlavy či personalizované doplnky.
Najúspešnejšie tímy z regionálnych kôl postúpia do národného finále, ktoré sa uskutoční 28. apríla 2026 v Bratislave. Doň sa kvalifikuje desať najlepších študentských firiem z každého regionálneho veľtrhu. Víťaz národného finále v hlavnej kategórii Company of the Year Competition získa možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom finále študentských firiem Gen-E, ktoré sa tento rok uskutoční v Rige v Lotyšsku.
