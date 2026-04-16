V Košiciach súťažia budúci kaderníci a vizážisti zo stredných škôl
Témou súťaže je „Avantgarda drahokamu“, ktorá je podľa organizátorov veľmi náročná, ale atraktívna, a pracuje s princípmi presnosti, štruktúry, lesku a optiky.
Autor TASR
Košice 16. apríla (TASR) - Prvý ročník medzinárodnej súťaže Beauty Talent 2026 sa vo štvrtok koná v Košiciach. Súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe študentov stredných škôl organizuje košická Stredná odborná škola (SOŠ) beauty služieb spolu s Košickým samosprávnym krajom. Súťažia študenti odborov kaderník, barbier, kozmetik a vizážista.
Témou súťaže je „Avantgarda drahokamu“, ktorá je podľa organizátorov veľmi náročná, ale atraktívna, a pracuje s princípmi presnosti, štruktúry, lesku a optiky.
Ako informovala TASR Erika Fertaľová zo SOŠ beauty služieb, na súťaži sa zúčastní 80 súťažných dvojíc zo Slovenska a z Česka. Ide o žiakov stredných odborných škôl z Košíc, Prešova, Bardejova, zo Spišskej Novej Vsi, Svidníka, z Michaloviec, Humenného, Námestova, Martina, Banskej Bystrice, Piešťan, zo Zvolena, z Dolného Kubína, Tornale, Lučenca, zo Žiliny či z českého Olomouca.
V porote sú profesionáli z praxe, pričom predsedom poroty je Lukáš Očenáš - dvojnásobný majster sveta a majster Európy v účesovej tvorbe.
Súťaž sa koná v Hotelovej akadémii na Južnej triede v Košiciach. Výnimočná je aj spoluprácou viacerých košických stredných škôl - SOŠ beauty služieb, Hotelovou akadémiou, Školou umeleckého priemyslu, Konzervatóriom a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, čím vznikol jedinečný vzdelávací projekt.
Témou súťaže je „Avantgarda drahokamu“, ktorá je podľa organizátorov veľmi náročná, ale atraktívna, a pracuje s princípmi presnosti, štruktúry, lesku a optiky.
Ako informovala TASR Erika Fertaľová zo SOŠ beauty služieb, na súťaži sa zúčastní 80 súťažných dvojíc zo Slovenska a z Česka. Ide o žiakov stredných odborných škôl z Košíc, Prešova, Bardejova, zo Spišskej Novej Vsi, Svidníka, z Michaloviec, Humenného, Námestova, Martina, Banskej Bystrice, Piešťan, zo Zvolena, z Dolného Kubína, Tornale, Lučenca, zo Žiliny či z českého Olomouca.
V porote sú profesionáli z praxe, pričom predsedom poroty je Lukáš Očenáš - dvojnásobný majster sveta a majster Európy v účesovej tvorbe.
Súťaž sa koná v Hotelovej akadémii na Južnej triede v Košiciach. Výnimočná je aj spoluprácou viacerých košických stredných škôl - SOŠ beauty služieb, Hotelovou akadémiou, Školou umeleckého priemyslu, Konzervatóriom a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, čím vznikol jedinečný vzdelávací projekt.