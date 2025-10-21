< sekcia Regióny
V Košiciach udelili čestný doktorát profesorovi L. R. Falvellovi
Autor TASR
Košice 21. októbra (TASR) - Čestný titul doctor honoris causa v odbore chémia udelila v utorok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach profesorovi Lawrencovi R. Falvellovi z univerzity v španielskej Zaragoze. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov a dlhoročnej vzájomnej spolupráce. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.
Diplom čestnej vedeckej hodnosti odovzdal ocenenému rektor UPJŠ Daniel Pella. Profesor Falvello je celosvetovo uznávaný odborník v oblasti koordinačnej chémie, röntgenovej a neutrónovej kryštalografie. V rokoch 1991 - 2024 pôsobil na Univerzite v Zaragoze ako profesor chémie, od roku 2024 pôsobí ako emeritný profesor. Jeho výskum zlúčenín syntetizovaných v domovskom laboratóriu v Zaragoze vyústil do ďalších viac ako 200 publikácií v karentovaných časopisoch.
Od roku 2006 začala Univerzita v Zaragoze spoluprácu s UPJŠ, konkrétne s výskumnou skupinou profesora Juraja Černáka z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty (PF), ktorá viedla k 26 spoločným recenzovaným publikáciám a úspešnému vedeniu dvoch doktorandských prác v rámci dohody o dvojitom doktoráte medzi obomi univerzitami. „Táto spolupráca je príkladom skutočného medzinárodného partnerstva - plodného, dlhodobého a vzájomne obohacujúceho. Spoločne vychovávajú mladých vedcov, vyvíjajú spoločné projekty a budujú mosty medzi našimi inštitúciami,“ uviedol rektor Pella.
PF UPJŠ udelila Falvellovi bronzovú (2013) a zlatú medailu (2018) za významný prínos k rozvoju doktorandského štúdia na fakulte a vedeckú spoluprácu. „V jeho laboratóriu v Zaragoze sa vystriedalo viacero našich študentov, doktorandov i kolegov, ktorým venoval svoj čas, vedenie a podporu. Vytvoril prostredie, v ktorom sa naši študenti učia myslieť kriticky, pracovať precízne a komunikovať medzinárodne. Vďaka nemu sa meno našej fakulty dostalo do povedomia vedeckej komunity v Španielsku, USA, vo Veľkej Británii, Francúzsku, v Taliansku a v ďalších krajinách,“ povedal dekan PF UPJŠ Roman Soták.
Prvú študentku programu Erasmus z Košíc privítala Univerzita v Zaragoze na jar 2009, neskôr prišli ďalší študenti, pričom väčšina realizovala výskumné projekty v skupine profesora Falvella. „Všetci študenti, ktorí prišli do mojej skupiny z Košíc, boli vynikajúci a zistil som, že boli pripravení na prácu na vysokej úrovni,“ uviedol Falvello s tým, že aj značný počet študentov zo Zaragozy pod záštitou programu Erasmus absolvoval pobyty na UPJŠ. „Košice boli ako destinácia také úspešné, že sme museli zvýšiť našu kvótu študentov, ktorí sa mohli rozhodnúť študovať na UPJŠ. Medzitým náš spoločný výskum s profesorom Černákom a jeho spolupracovníkmi presiahol všetky očakávania,“ skonštatoval profesor.
