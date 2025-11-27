Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Regióny

V Košiciach upozorňujú na výluku električkovej dopravy na rýchlodráhe

.
Na snímke odstavené električky v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Výluka je v pracovných dňoch naplánovaná od 8.00 do 13.00 h a počas voľných dní, respektíve víkendov, v čase od 7.00 do 17.00 h.

Autor TASR
Košice 27. novembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na mimoriadnu výluku električkovej dopravy na rýchlodráhe v úseku medzi Perešom a U. S. Steelom. Dôvodom je nevyhnutný orez stromov. Ako informuje na sociálnej sieti, výluka potrvá od štvrtka do ukončenia prác.

Výluka je v pracovných dňoch naplánovaná od 8.00 do 13.00 h a počas voľných dní, respektíve víkendov, v čase od 7.00 do 17.00 h. „Počas výluky bude pre cestujúcich zabezpečená náhradná autobusová doprava, ktorá bude kopírovať vylúčený úsek,“ uvádza.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom