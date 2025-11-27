< sekcia Regióny
V Košiciach upozorňujú na výluku električkovej dopravy na rýchlodráhe
Výluka je v pracovných dňoch naplánovaná od 8.00 do 13.00 h a počas voľných dní, respektíve víkendov, v čase od 7.00 do 17.00 h.
Autor TASR
Košice 27. novembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na mimoriadnu výluku električkovej dopravy na rýchlodráhe v úseku medzi Perešom a U. S. Steelom. Dôvodom je nevyhnutný orez stromov. Ako informuje na sociálnej sieti, výluka potrvá od štvrtka do ukončenia prác.
Výluka je v pracovných dňoch naplánovaná od 8.00 do 13.00 h a počas voľných dní, respektíve víkendov, v čase od 7.00 do 17.00 h. „Počas výluky bude pre cestujúcich zabezpečená náhradná autobusová doprava, ktorá bude kopírovať vylúčený úsek,“ uvádza.
Výluka je v pracovných dňoch naplánovaná od 8.00 do 13.00 h a počas voľných dní, respektíve víkendov, v čase od 7.00 do 17.00 h. „Počas výluky bude pre cestujúcich zabezpečená náhradná autobusová doprava, ktorá bude kopírovať vylúčený úsek,“ uvádza.