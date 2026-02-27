< sekcia Regióny
V Košiciach upozorňujú na zmeny v MHD počas jarných prázdnin
Platné cestovné poriadky sú zverejnené na webovej stránke DPMK.
Autor TASR
Košice 27. februára (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje, že linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) budú od pondelka (2. 3.) do piatka (6. 3.) premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni - školské prázdniny. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že dopravu na Jahodnú počas jarných prázdnin posilní.
Na budúci týždeň zároveň nebudú premávať školské spoje a nebudú sa vykonávať zachádzky vybraných liniek ku školským zariadeniam. „Univerzitné spoje na linke R4 pre študentov vysokých škôl budú premávať bez zmeny podľa platného cestovného poriadku,“ uvádza.
Čo sa týka posilnenia dopravy na Jahodnú, cestujúca verejnosť môže využiť autobusovú linku 14, ktorá bude premávať na zastávku „Jahodná, chata“ a späť každé dve hodiny, a to v čase medzi 8.00 a 21.00 h.
