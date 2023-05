V Košiciach už spustli všetky fontány

Košice 24. mája (TASR) - Všetky košické fontány, vynímajúc Spievajúcu fontánu na Hlavnej ulici, v uplynulých dňoch uviedli do prevádzky. Informuje o tom Správa mestskej zelene (SMsZ) na sociálnej sieti. Zároveň upozorňuje verejnosť, aby do nich nehádzala žiadne predmety.



S prípravami na spustenie fontán začali ešte v úvode roka, trvali takmer päť mesiacov. "Za ten čas boli vyčistené ich telesá, rozvody, filtre, skontrolovala sa elektronika, vyčistili a rozobrali čerpadlá, zrealizovali sa revízne prehliadky elektrických rozvodov a zariadení," približuje s tým, že s postupným uvádzaním fontán do prevádzky začali v máji, pričom pokračujú s ich údržbou a kontrolou prevádzky. V týchto dňoch pracujú aj v okolí Plávajúcej fontány v mestskom parku, kde začali s budovaním jazierka pre žaby. Čo sa týka Spievajúcej fontány, tá prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.



SMsZ žiada verejnosť, aby do fontán nehádzala žiadne predmety, kamienky ani konáre. Odpadky a cudzie telesá totiž môžu viesť až k fatálnemu zlyhaniu a znefunkčniť celú fontánu. "Dokazuje to aj posledný prípad, keď odpadové potrubie malej fontány v mestskom parku upchali drevené paličky natlačené nasilu do potrubia spolu s petardami. Našťastie, sa nám nečistoty podarilo z potrubia dostať a fontána mohla byť rýchlo uvedená do prevádzky," dodáva.