V Košiciach už hospitalizovali 53 pacientov s COVID-19
Autor TASR
Košice 31. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice eviduje od septembra na klinike infektológie a cestovnej medicíny už 53 hospitalizácií pacientov s ochorením COVID-19. Informovala o tom v piatok hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.
„Očkovanie preto zostáva dôležitou súčasťou prevencie pred rizikom ťažkého priebehu ochorenia, hospitalizácií či úmrtí. Rizikovou skupinou sú najmä seniori, chronicky chorí pacienti, onkologickí pacienti a osoby s oslabenou imunitou,“ upozornila nemocnica. Informovala tiež, že očkovacie centrum UNLP je dočasne umiestnené v Poliklinike Juh na Rastislavovej 45 na prízemí.
Zdravotníci vo vakcinačnom centre UNLP od konca septembra, teda za viac ako mesiac, podali vakcínu proti COVID-19 už takmer 4500 záujemcom. Za deň podajú vakcínu aj 400 ľuďom. V porovnaní s minulým rokom tak evidujú vyšší záujem o očkovanie.
„Termíny na očkovanie koordinujeme s Národným centrom zdravotníckych informácií podľa počtu registrácií. Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať webovú stránku našej nemocnice https://unlp.sk/pacienti/ockovanie/,“ informovala Šustová.
Najbližšie očkovacie termíny v UNLP Košice sú 4., 5. a 6. novembra. V očkovacích termínoch pre neregistrovaných záujemcov nemocnica prosí čakateľov o trpezlivosť a toleranciu, keďže sa môžu tvoriť rady. Zároveň pripomína, že je možné očkovať sa proti chrípke aj COVID-19 zároveň, teda oboma vakcínami naraz. „V tejto súvislosti žiadame pacientov, aby si na očkovanie proti chrípke neprinášali vlastné vakcíny - potrebné očkovacie dávky zabezpečuje výlučne nemocnica,“ uviedla hovorkyňa.
Nemocnica pripomína, že očkovanie proti COVID-19 je bezpečné, overené a odporúčané Ministerstvom zdravotníctva SR, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ako aj Európskou agentúrou pre lieky (EMA).
