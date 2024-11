V Košiciach uzavrú cestno-koľajový prejazd Južná trieda/Cintorínska

Košice 13. novembra (TASR) - Cestno-koľajový prejazd Južná trieda/Cintorínska v Košiciach od piatka (15. 11.) zhruba od 8.30 h uzavrú. Dôvodom je jeho zlý technický stav. TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková.



Prejazd sa nachádza na Južnej triede 74 pred vjazdom do priemyselného parku v dotknutej lokalite. K jeho uzávere dôjde na základe spracovanej a odsúhlasenej dokumentácie dočasného dopravného značenia Krajským dopravným inšpektorátom a mestom Košice. "Dôvodom uzávery je zlý technický stav prejazdu, ako aj koľajového spodku a zvršku trate, ktorá prejazdom prechádza," spresnila Bujňáková.



Vodičom, ktorí prichádzajú od ulice Jantárová, odporúča využiť inú náhradnú trasu do priemyselného parku na Južnej triede 74 tak, aby nemuseli prechádzať týmto cestno-koľajovým prejazdom.



"Termín skončenia uzávery je neurčitý (do opravy koľajového spodku a zvršku, aj samotného asfaltového krytu prejazdu), o zmene budeme verejnosť včas informovať," doplnila.