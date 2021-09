V Košiciach uzavrú počas návštevy pápeža cesty v okolí štadióna

Košice 8. septembra (TASR) – Pripravovaná návšteva pápeža Františka si v Košiciach, kam zavíta v utorok 14. septembra, vyžiada viaceré dopravné obmedzenia.



Už od pondelka 6:00 do stredy 6:00 budú uzatvorené cesty v okolí štadióna Lokomotíva, a to ulica Za štadiónom, Kavečianska ulica, Kostolianska cesta a Čermeľská cesta. Informovalo o tom v stredu Prezídium Policajného zboru.



V utorok treba počítať so zdržaním v predpoludňajších hodinách najmä na príjazdovej ceste k letisku v mestskej časti Pereš, ďalej na frekventovanom úseku Mosty VSS, Južnom nábreží, Prešovskej ceste a smerom na diaľnicu D1 na Prešov.



„V čase obeda treba počítať so zdržaním na úseku v smere z diaľnice D1 na Hlavnú ulicu v Košiciach,“ uviedla polícia. V popoludňajších hodinách sa zdržanie očakáva najmä na frekventovaných úsekoch, ako je sídlisko Mier, Južné nábrežie a Mosty VSS.



Uzatvorenie ciest bude v utorok od 8.45 do 10.30 h v úseku Pereš - diaľnica D1, od 12.00 h v úseku Zelený dvor, Prešovská cesta, Hlinková ulica, Komenského ulica a od 15.00 h v úseku Komenského ulica, Hlinková ulica, Prešovská cesta, Južné nábrežie, Mosty VSS, Červený rak, Trieda KVP a Luník IX.



„Kamiónová doprava nad 3,5 tony na diaľnici a obchvate mesta Košice bude v oboch smeroch uzavretá od 8.00 h do ukončenia opatrení,“ oznámila polícia.



Pre účastníkov stretnutia s pápežom budú slúžiť označené záchytné parkoviská - OC Optima, OC Kaufland na Moldavskej ceste, Železničná a autobusová stanica, Metro na Sídlisku Ťahanovce a Vozovňa Dopravného podniku mesta Košice na Prešovskej ceste.



Hlava katolíckej cirkvi sa na Luníku IX stretne s rómskou komunitou a na štadióne Lokomotíva s mládežou.