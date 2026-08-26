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V Košiciach v nákupnom centre pribudla policajná schránka dôvery
Schránka slúži na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov, platobných alebo iných kariet či peňaženiek.
Autor TASR
Košice 26. augusta (TASR) - Od stredy má verejnosť k dispozícii novú policajnú schránku dôvery v nákupnom centre na Námestí osloboditeľov v Košiciach. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi políciou a občanmi a ponúknuť verejnosti jednoduchý spôsob, ako anonymne odovzdať nájdené veci či písomný podnet.
Schránka slúži na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov, platobných alebo iných kariet či peňaženiek.
„Nájdené doklady občanov Slovenskej republiky následne postupujeme príslušným inštitúciám, ktoré ich vydali. Ostatné nájdené veci a doklady sú riešené podľa ich charakteru tak, aby sa podľa možností dostali späť k svojim majiteľom,“ dodala hovorkyňa s tým, že v prípade zahraničných dokladov postupuje polícia v súčinnosti s príslušnými inštitúciami.
Okrem nájdených vecí môže verejnosť anonymne polícii adresovať písomné podnety, upozornenia, odporúčania alebo sťažnosti. Podľa nej v minulosti ľudia tak upozornili napríklad na dopravné priestupky, rušenie nočného pokoja či na páchanie protiprávnej činnosti, pričom každý takýto podnet je postúpený na preverenie alebo vybavenie. Illésová doplnila, že občas v schránke nájde polícia aj poďakovanie za prácu policajtov.
Podľa nej je umiestnenie v nákupnom centre aj pripomienkou pre ľudí, aby si dávali pozor na svoje osobné veci. Obsah policajných schránok dôvery pravidelne kontrolujú a vyberajú preventistky oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a následne ich postupujú na ďalšie vybavenie.
Schránka slúži na anonymné odovzdávanie nájdených osobných dokladov, platobných alebo iných kariet či peňaženiek.
„Nájdené doklady občanov Slovenskej republiky následne postupujeme príslušným inštitúciám, ktoré ich vydali. Ostatné nájdené veci a doklady sú riešené podľa ich charakteru tak, aby sa podľa možností dostali späť k svojim majiteľom,“ dodala hovorkyňa s tým, že v prípade zahraničných dokladov postupuje polícia v súčinnosti s príslušnými inštitúciami.
Okrem nájdených vecí môže verejnosť anonymne polícii adresovať písomné podnety, upozornenia, odporúčania alebo sťažnosti. Podľa nej v minulosti ľudia tak upozornili napríklad na dopravné priestupky, rušenie nočného pokoja či na páchanie protiprávnej činnosti, pričom každý takýto podnet je postúpený na preverenie alebo vybavenie. Illésová doplnila, že občas v schránke nájde polícia aj poďakovanie za prácu policajtov.
Podľa nej je umiestnenie v nákupnom centre aj pripomienkou pre ľudí, aby si dávali pozor na svoje osobné veci. Obsah policajných schránok dôvery pravidelne kontrolujú a vyberajú preventistky oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a následne ich postupujú na ďalšie vybavenie.