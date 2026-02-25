< sekcia Regióny
V Košiciach v súčasnosti neevidujú ohnisko vtáčej chrípky
Autor TASR
Košice 25. februára (TASR) - V Košiciach v súčasnosti neevidujú ohnisko vtáčej chrípky. Pre TASR to uviedol riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Košice mesto Ladislav Kottfer.
Vírus subtypu H5N1 bol tento mesiac potvrdený u troch uhynutých vtákov na klinike Univerzitnej veterinárnej nemocnice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková pripomenula, že išlo o kuvika obyčajného, kaňúra okrúhlochvostého - známeho aj ako myšiak harrisov, a plamienku driemavú. Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vtedy informovala, že pochádzali z chovného zariadenia v okrese Prešov, pričom veterinári potvrdili ohnisko vtáčej chrípky v obci Klenov.
„Vtáky priviezli na kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat zo súkromného chovu v okrese Prešov. Službukonajúci lekár na základe príznakov vyslovil podozrenie, že ide o uvedenú nákazu. Vzorky boli odoslané na laboratórne vyšetrenie, ktoré potvrdilo aviárnu influenzu. Boli vykonané všetky predpísané úkony súvisiace s biologickou bezpečnosťou, ktorými sa univerzita i jej veterinárna nemocnica riadia. Žiadny nový prípad vtáčej chrípky sme odvtedy nezaznamenali,“ uviedla v stredu pre TASR Bobriková s tým, že UVLF dodržiava všetky nariadené opatrenia. ŠVPS na sociálnej sieti uvádza, že RVPS Košice mesto nariadila mimoriadne veterinárne opatrenia s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu bezprostredne po potvrdení nákazy, ktoré platia od 12. februára do odvolania.
ŠVPS opätovne apeluje na chovateľov hydiny a vtákov v zajatí, aby dôsledne dodržiavali zásady biologickej bezpečnosti, zabránili kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom a akékoľvek podozrivé príznaky alebo náhly úhyn bezodkladne hlásili príslušnej RVPS. Pripomína, že prevencia, rýchla diagnostika a dôsledné dodržiavanie opatrení sú kľúčové pri ochrane zdravia zvierat.
