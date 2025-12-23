< sekcia Regióny
V Košiciach varili vianočné jedlo seniorom, pomohol aj minister
Do prípravy jedál a pomocných prác sa podľa jeho slov od skorých ranných hodín zapojili profesionálni šéfkuchári a študenti odborného a duálneho vzdelávania z Košického kraja.
Autor TASR
Košice 23. decembra (TASR) - Tradičné vianočné varenie pre seniorov sa v utorok konalo v košickej Jedálni Vojvodská. Pripraviť, vydať a distribuovať sa tam podarilo najmenej 1600 porcií vianočného menu pre osamelo žijúcich a imobilných seniorov z celého mesta. Informoval o tom prezident združenia Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc Marek Mrúz s tým, že jedáleň sa aj tento rok stala miestom solidarity a spolupráce.
„Vianočné varenie vnímame viac než len ako prípravu jedla. Je to konkrétny prejav solidarity a ľudskosti, ktorý má pre seniorov v tomto období obrovský význam. Som hrdý na kuchárov, dobrovoľníkov aj študentov, ktorí opäť ukázali, že gastronómia dokáže spájať a pomáhať aj vďaka tomu, že veríme vareniu,“ uviedol Mrúz, ktorý je aj prevádzkovateľ jedálne.
Do prípravy jedál a pomocných prác sa podľa jeho slov od skorých ranných hodín zapojili profesionálni šéfkuchári a študenti odborného a duálneho vzdelávania z Košického kraja. Pomôcť prišli aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), košický primátor Jaroslav Polaček s viceprimátorkou Luciou Gurbáľovou a starostka mestskej časti Košice - Juh Anna Súkeníková, ktorí sa podieľali na varení, ale aj na výdaji a rozvoze jedál.
Podľa ministra má takáto spolupráca silný spoločenský aj edukatívny rozmer. „Pomoc seniorom by nemala byť len formálnym gestom. O to viac si vážim iniciatívy, kde sa ľudia osobne zapoja a venujú svoj čas tým, ktorí ho najviac potrebujú,“ uviedol minister Huliak. Osobitne vyzdvihol prácu so študentmi hotelových a kuchárskych škôl, ktorých označil za mimoriadne dôležitých pre budúcnosť cestovného ruchu a gastra na Slovensku.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu zároveň prispeje na náklady spojené s týmto obedom pre stovky košických osamelo žijúcich seniorov, ktorí by si takýto vianočný obed nezriedka ani nemohli dovoliť, informoval Mrúz.
Rozvoz obedov prebiehal od 9.45 h a samotný výdaj obedov od 11.00 h. Dôležitou súčasťou podujatia bola aj účasť študentov, ktorí získavali praktické skúsenosti priamo v profesionálnej kuchyni a zároveň sa učili, že odbornosť ide ruka v ruke so spoločenskou zodpovednosťou. Podujatie organizovala Jedáleň Vojvodská v spolupráci so združením Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, ktoré sa dlhodobo venuje charitatívnym, edukačným a humanitárnym aktivitám.
„Vianočné varenie vnímame viac než len ako prípravu jedla. Je to konkrétny prejav solidarity a ľudskosti, ktorý má pre seniorov v tomto období obrovský význam. Som hrdý na kuchárov, dobrovoľníkov aj študentov, ktorí opäť ukázali, že gastronómia dokáže spájať a pomáhať aj vďaka tomu, že veríme vareniu,“ uviedol Mrúz, ktorý je aj prevádzkovateľ jedálne.
Do prípravy jedál a pomocných prác sa podľa jeho slov od skorých ranných hodín zapojili profesionálni šéfkuchári a študenti odborného a duálneho vzdelávania z Košického kraja. Pomôcť prišli aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), košický primátor Jaroslav Polaček s viceprimátorkou Luciou Gurbáľovou a starostka mestskej časti Košice - Juh Anna Súkeníková, ktorí sa podieľali na varení, ale aj na výdaji a rozvoze jedál.
Podľa ministra má takáto spolupráca silný spoločenský aj edukatívny rozmer. „Pomoc seniorom by nemala byť len formálnym gestom. O to viac si vážim iniciatívy, kde sa ľudia osobne zapoja a venujú svoj čas tým, ktorí ho najviac potrebujú,“ uviedol minister Huliak. Osobitne vyzdvihol prácu so študentmi hotelových a kuchárskych škôl, ktorých označil za mimoriadne dôležitých pre budúcnosť cestovného ruchu a gastra na Slovensku.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu zároveň prispeje na náklady spojené s týmto obedom pre stovky košických osamelo žijúcich seniorov, ktorí by si takýto vianočný obed nezriedka ani nemohli dovoliť, informoval Mrúz.
Rozvoz obedov prebiehal od 9.45 h a samotný výdaj obedov od 11.00 h. Dôležitou súčasťou podujatia bola aj účasť študentov, ktorí získavali praktické skúsenosti priamo v profesionálnej kuchyni a zároveň sa učili, že odbornosť ide ruka v ruke so spoločenskou zodpovednosťou. Podujatie organizovala Jedáleň Vojvodská v spolupráci so združením Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, ktoré sa dlhodobo venuje charitatívnym, edukačným a humanitárnym aktivitám.