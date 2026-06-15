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V Košiciach vďaka grantu zrevitalizujú verejné priestranstvá
Na projekt získali 11.000 eur.
Autor TASR
Košice 15. júna (TASR) - Verejné priestranstvá v košickej mestskej časti Západ zrevitalizujú. Občianske združenie (OZ) Borovicový háj Košice uspelo v grantovej výzve Ministerstva financií Slovenskej republiky. Na projekte, na ktorý získalo 11.000 eur, spolupracuje s mestom Košice a Správou mestskej zelene v Košiciach. Zapojiť sa bude môcť aj verejnosť. TASR o tom informovalo OZ.
„Hlavným cieľom projektu je komplexná revitalizácia zanedbaných verejných priestorov v mestskej časti (MČ) Košice-Západ a ich transformácia na bezpečné, funkčné a krajšie miesta na Terase,“ uviedlo OZ s tým, že najvýznamnejšou aktivitou bude odstránenie časti nevyužívaných betónových plôch na Ružovej a Šafárikovej ulici a ich nahradenie zeleňou.
Projekt podľa neho vznikol z dôvodu nízkej kvality a nedostatočného využívania verejných priestranstiev. Vytvoriť chce udržateľný model starostlivosti o verejný priestor, ktorý bude založený na spolupráci samosprávy, občianskeho sektora a aktívnych obyvateľov.
„Vďaka získanému grantu môžeme premeniť nevyužívané plochy na priestory, ktoré budú slúžiť ľuďom a zároveň pomôžu zlepšiť životné prostredie v našom okolí,“ spresnil predseda OZ Borovicový háj Košice Dominik Karaffa. Doplnil, že práce plánujú realizovať v priebehu júna a júla tohto roka.
Obyvatelia MČ budú môcť participovať na plánovaní a realizácii jednotlivých aktivít prostredníctvom dobrovoľníckych brigád.
„Hlavným cieľom projektu je komplexná revitalizácia zanedbaných verejných priestorov v mestskej časti (MČ) Košice-Západ a ich transformácia na bezpečné, funkčné a krajšie miesta na Terase,“ uviedlo OZ s tým, že najvýznamnejšou aktivitou bude odstránenie časti nevyužívaných betónových plôch na Ružovej a Šafárikovej ulici a ich nahradenie zeleňou.
Projekt podľa neho vznikol z dôvodu nízkej kvality a nedostatočného využívania verejných priestranstiev. Vytvoriť chce udržateľný model starostlivosti o verejný priestor, ktorý bude založený na spolupráci samosprávy, občianskeho sektora a aktívnych obyvateľov.
„Vďaka získanému grantu môžeme premeniť nevyužívané plochy na priestory, ktoré budú slúžiť ľuďom a zároveň pomôžu zlepšiť životné prostredie v našom okolí,“ spresnil predseda OZ Borovicový háj Košice Dominik Karaffa. Doplnil, že práce plánujú realizovať v priebehu júna a júla tohto roka.
Obyvatelia MČ budú môcť participovať na plánovaní a realizácii jednotlivých aktivít prostredníctvom dobrovoľníckych brigád.