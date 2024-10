V Košiciach vstúpi do platnosti operačný plán zimnej údržby

Košice 31. októbra (TASR) - Operačný plán zimnej údržby komunikácií v Košiciach na nasledujúcu sezónu vstúpi do platnosti v piatok (1. 11.). Do konca marca bude zimnú údržbu verejných komunikácií zabezpečovať spoločnosť Kosit. Pre jej výkon nasadí 46 mechanizmov. TASR o tom informovala hovorkyňa firmy Slavomíra Brzová.



Do správy Kositu bude v nadchádzajúcej sezóne patriť takmer 700 kilometrov. Pripravených majú 14 veľkých sypačov a strojovú údržbu chodníkov určených mestských častí (MČ) bude zabezpečovať 28 takzvaných malých mechanizmov. Vozový park dopĺňajú mechanizmy pomocnej údržby. "O päť ľudí bol ponížený počet zamestnancov ručného čistenia, na jednej zmene ich bude pracovať 35. Celkovo bude do prác, vrátane vodičov, dispečerov a ďalších, zapojených viac ako 200 zamestnancov," priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Marián Christenko.



Najviac mechanizmov bude v pohotovosti počas vrcholu zimnej sezóny od 1. decembra do konca januára. Operačný plán definuje tri stupne určujúce prioritu priebehu prác údržby. Najvyššiu prioritu majú činnosti zabezpečujúce zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií I. a II. triedy a tiež trasy liniek MHD. Následne sa výkon služieb presúva na bočné ulice, chodníky, podchody, schody a podobne.



"Počas obdobia trvania zimnej údržby nepretržite spolupracujeme s dispečingom na košickom magistráte. Hlavným cieľom je v čo najvyššej možnej miere zmierniť dosahy poveternostných vplyvov na zjazdnosť a schodnosť pozemných komunikácií," dodal riaditeľ divízie služieb spoločnosti Kosit Branislav Šprinc.



Medzi jej úkony v rámci zimnej údržby patrí strojové odstraňovanie snehu pluhovaním a frézovaním, realizácia určeného druhu posypu pri prevencii a likvidácii snehu a poľadovice, osádzanie snehových kolov pri krajoch vozoviek na vybraných úsekoch, odvoz snehu na skládku snehu a vytvorenie miest pohotovostných skládok posypového materiálu, ktorých bude v Košiciach dokopy 152.