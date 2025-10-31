< sekcia Regióny
V Košiciach vstupuje do platnosti operačný plán zimnej údržby
Zimnú údržbu pozemných komunikácií v meste Košice v celkovej dĺžke viac ako 700 kilometrov bude od soboty 1. novembra do konca marca zabezpečovať spoločnosť Kosit.
Autor TASR
Košice 31. októbra (TASR) - Zimnú údržbu pozemných komunikácií v meste Košice v celkovej dĺžke viac ako 700 kilometrov bude od soboty 1. novembra do konca marca zabezpečovať spoločnosť Kosit. Riadiť sa bude operačným plánom zimnej údržby, ktorý bol vypracovaný v súčinnosti s košickým magistrátom. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Brzová.
„Na výkon zimnej údržby nasadzujeme aj v tejto sezóne, rovnako ako to bolo v tej minulej, spolu 46 mechanizmov. Na jednej pracovnej zmene bude pracovať 35 zamestnancov ručného čistenia. Celkovo bude do prác vrátane vodičov, dispečerov a ďalších zapojených viac ako 200 zamestnancov,“ uviedol generálny riaditeľ Kositu Marián Christenko. Doplnil, že na výkon údržby je pripravených 14 veľkých sypačov a strojovú údržbu chodníkov v určených mestských častiach (MČ) bude zabezpečovať 28 tzv. malých mechanizmov. Vozový park dopĺňajú mechanizmy pomocnej údržby. Najviac mechanizmov bude v pohotovosti počas vrcholu zimnej sezóny od 1. decembra do konca januára.
Keďže v prípade sneženia či mrznúceho dažďa nie je možné okamžite zabezpečiť zjazdnosť všetkých pozemných komunikácií v rovnakom čase, operačný plán zimnej údržby definuje tri stupne priority zimnej údržby. Najvyššiu prioritu, teda prvý stupeň výkonu zimnej údržby, majú miestne komunikácie prvej a druhej triedy, po ktorých premáva mestská hromadná doprava. Až následne sa výkon zimnej údržby presúva na ostatné miestne komunikácie prvej, druhej a tretej triedy a potom na prioritné stupne dva a tri, teda bočné ulice, chodníky, podchody, schody a podobne.
Medzi úkony, ktoré spoločnosť vykonáva v rámci zimnej údržby pre mesto Košice, patrí strojové odstraňovanie snehu pluhovaním a frézovaním, realizácia určeného druhu posypu pri prevencii a likvidácii snehu a poľadovice, osádzanie snehových kolov pri krajoch vozoviek na vybraných úsekoch, odvoz snehu na skládku snehu a vytvorenie miest pohotovostných skládok posypového materiálu. Čo sa týka ručného čistenia, aj v tejto zimnej sezóne budú zamestnanci Kositu pracovať v MČ Staré Mesto, Ťahanovce a Dargovských hrdinov. Celkovo bude v meste v čase zimnej údržby rozmiestnených 152 pohotovostných skládok posypového materiálu.
Na komunikáciu s verejnosťou budú využívané štandardné komunikačné kanály. „Počas obdobia trvania zimnej údržby nepretržite spolupracujeme s dispečingom na košickom magistráte. Hlavným cieľom je v čo najvyššej možnej miere zmierniť dosahy poveternostných vplyvov na zjazdnosť a schodnosť pozemných komunikácií,“ priblížil riaditeľ divízie služieb spoločnosti Branislav Šprinc.
„Na výkon zimnej údržby nasadzujeme aj v tejto sezóne, rovnako ako to bolo v tej minulej, spolu 46 mechanizmov. Na jednej pracovnej zmene bude pracovať 35 zamestnancov ručného čistenia. Celkovo bude do prác vrátane vodičov, dispečerov a ďalších zapojených viac ako 200 zamestnancov,“ uviedol generálny riaditeľ Kositu Marián Christenko. Doplnil, že na výkon údržby je pripravených 14 veľkých sypačov a strojovú údržbu chodníkov v určených mestských častiach (MČ) bude zabezpečovať 28 tzv. malých mechanizmov. Vozový park dopĺňajú mechanizmy pomocnej údržby. Najviac mechanizmov bude v pohotovosti počas vrcholu zimnej sezóny od 1. decembra do konca januára.
Keďže v prípade sneženia či mrznúceho dažďa nie je možné okamžite zabezpečiť zjazdnosť všetkých pozemných komunikácií v rovnakom čase, operačný plán zimnej údržby definuje tri stupne priority zimnej údržby. Najvyššiu prioritu, teda prvý stupeň výkonu zimnej údržby, majú miestne komunikácie prvej a druhej triedy, po ktorých premáva mestská hromadná doprava. Až následne sa výkon zimnej údržby presúva na ostatné miestne komunikácie prvej, druhej a tretej triedy a potom na prioritné stupne dva a tri, teda bočné ulice, chodníky, podchody, schody a podobne.
Medzi úkony, ktoré spoločnosť vykonáva v rámci zimnej údržby pre mesto Košice, patrí strojové odstraňovanie snehu pluhovaním a frézovaním, realizácia určeného druhu posypu pri prevencii a likvidácii snehu a poľadovice, osádzanie snehových kolov pri krajoch vozoviek na vybraných úsekoch, odvoz snehu na skládku snehu a vytvorenie miest pohotovostných skládok posypového materiálu. Čo sa týka ručného čistenia, aj v tejto zimnej sezóne budú zamestnanci Kositu pracovať v MČ Staré Mesto, Ťahanovce a Dargovských hrdinov. Celkovo bude v meste v čase zimnej údržby rozmiestnených 152 pohotovostných skládok posypového materiálu.
Na komunikáciu s verejnosťou budú využívané štandardné komunikačné kanály. „Počas obdobia trvania zimnej údržby nepretržite spolupracujeme s dispečingom na košickom magistráte. Hlavným cieľom je v čo najvyššej možnej miere zmierniť dosahy poveternostných vplyvov na zjazdnosť a schodnosť pozemných komunikácií,“ priblížil riaditeľ divízie služieb spoločnosti Branislav Šprinc.