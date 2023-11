V Košiciach vybrali víťazný návrh na rekonštrukciu Miklušovej väznice

Košice 11. novembra (TASR) - Víťazom architektonickej súťaže novej expozície v priestoroch Miklušovej väznice sa stal architekt Juraj Izrael, ktorý na vybranom návrhu spolupracoval so Simonou Fischerovou a Ivonou Chmelovou Hroncovou. Celkovo prišlo do súťaže osem návrhov. TASR o tom z Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach informovala Lenka Šafranová.



"Už pri samotnom kreovaní zadania a súťažných podmienok bolo náročné vypracovať koncept, v ktorom návrhári vycítia šancu na sebarealizáciu, na experiment, ale aj na konvenciu pri zachovaní pôvodnej atmosféry väznice, autentickosti tajomných priestorov, ale aj s výraznou mierou využitia novodobých technológií, atraktívnou prezentáciou príbehu a fokusovania najmä na históriu väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí," povedal riaditeľ múzea Dominik Béreš.



VSM kládlo dôraz nielen na estetické riešenie výstavného priestoru, ale aj na jeho interaktívne využitie, funkčnosť a zážitkovosť. Jednou z požiadaviek bolo tiež sprístupniť expozíciu zahraničným návštevníkom, rodinám s deťmi, školákom či znevýhodneným osobám.



Predložený grafický a textový koncept víťaza podľa odborníkov najviac zohľadnil potenciál objektu, pričom zosúladil vlastnú kreatívnu predstavu s požiadavkami VSM.



"Návrh expozície Miklušovej väznice pracuje s princípmi univerzálneho navrhovania tak, aby malo široké spektrum užívateľov rovnocenné možnosti používania fyzického prostredia," uviedol Izrael s tým, že návštevník bude mať možnosť zapožičať si slúchadlá s audiosprievodcom výstavy v slovenskom jazyku a vo vybraných cudzích jazykoch. "V návrhu používame aj tablety, ktoré plnia funkciu interaktívnych prvkov expozície," dodal.



Autor víťazného návrhu získa okrem finančnej prémie aj predpokladaný kontrakt na dopracovanie súťažného návrhu do kompletnej realizačnej dokumentácie expozície, ktorej cena sa môže vyšplhať do výšky 50.000 eur. Projekt by mal byť zrealizovaný do troch rokov od uzatvorenia zmluvy s VSM. Osud novej expozície však bude podľa múzea závisieť od viacerých externých faktorov, napríklad aj od získania zdrojov cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, prostredníctvom ktorých chcú najprv komplexne zrekonštruovať nevyhovujúce priestory väznice.



Všetkých návrhy architektonickej súťaže majú byť na 22 paneloch vystavené v priestoroch Miklušovej väznice od 15. do 30. novembra.