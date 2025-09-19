< sekcia Regióny
V Košiciach vybuchol bankomat, po páchateľovi pátrajú
Policajné hliadky smerovali na miesto činu krátko po 4.00 h.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 19. septembra (TASR) - K výbuchu, ktorý poškodil bankomat, došlo v piatok nadránom v košickej mestskej časti Nad jazerom. „V jednej z predajní došlo k poškodeniu vchodových dverí a následne aj k poškodeniu bankomatu,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že po páchateľovi pátra.
Policajné hliadky smerovali na miesto činu krátko po 4.00 h. Bezprostredné okolie predajne policajti zabezpečili proti vstupu nepovolaných osôb. Policajti sú stále na mieste, vykonávajú potrebné úkony a miesto udalosti dokumentujú.
„Preverujeme všetky získané informácie. V prípade, ak disponujete relevantnými poznatkami, kontaktujte políciu na čísle 158. Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uviedla polícia.
Policajné hliadky smerovali na miesto činu krátko po 4.00 h. Bezprostredné okolie predajne policajti zabezpečili proti vstupu nepovolaných osôb. Policajti sú stále na mieste, vykonávajú potrebné úkony a miesto udalosti dokumentujú.
„Preverujeme všetky získané informácie. V prípade, ak disponujete relevantnými poznatkami, kontaktujte políciu na čísle 158. Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uviedla polícia.