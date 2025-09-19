Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Košiciach vybuchol bankomat, po páchateľovi pátrajú

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Košický kraj

Policajné hliadky smerovali na miesto činu krátko po 4.00 h.

Autor TASR
Košice 19. septembra (TASR) - K výbuchu, ktorý poškodil bankomat, došlo v piatok nadránom v košickej mestskej časti Nad jazerom. „V jednej z predajní došlo k poškodeniu vchodových dverí a následne aj k poškodeniu bankomatu,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že po páchateľovi pátra.

Policajné hliadky smerovali na miesto činu krátko po 4.00 h. Bezprostredné okolie predajne policajti zabezpečili proti vstupu nepovolaných osôb. Policajti sú stále na mieste, vykonávajú potrebné úkony a miesto udalosti dokumentujú.

„Preverujeme všetky získané informácie. V prípade, ak disponujete relevantnými poznatkami, kontaktujte políciu na čísle 158. Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ uviedla polícia.

