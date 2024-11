V Košiciach vyhlásili súťaž na nákup 30 autobusov na CNG pohon

Košice 26. novembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) vyhlásil verejné obstarávanie na nákup 30 autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 12,7 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti. V prvej pôjde o 15 nových CNG autobusov v dĺžke 12 metrov s predpokladanou hodnotu necelých 5,4 milióna eur. Druhá časť počíta s ďalšími 15 CNG autobusmi dlhými 18 metrov. Stáť by mali okolo 7,3 milióna eur. V oboch prípadoch bude súčasťou dodania aj príslušenstvo a poskytnutie súvisiacich služieb. Záručná doba má predstavovať 36 mesiacov alebo 260.000 najazdených kilometrov na autobus.



"Rámcová dohoda pre obe časti sa uzatvára na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti," uvádza sa v súťažných podkladoch. Lehota dodania CNG autobusov je určená do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti čiastkovej zmluvy.



Hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková pre TASR potvrdila, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok na nákup CNG autobusov už bola podaná.