V Košiciach vystavili maketu dronu Shahed-136
Autor TASR
Košice 24. februára (TASR) - V súvislosti so štvrtým výročím ruskej invázie na Ukrajinu pribudla v utorok v Košiciach maketa dronu Shahed-136. Umiestnená je na trávnatej ploche Staničného námestia pred budovou železničnej stanice.
Podľa občianskeho aktivistu Vojtecha Špišáka z iniciatívy Košice Spoločne ide o koordinovanú kampaň. Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu inštalovala makety v troch slovenských a 17 českých mestách. „V Bratislave a Žiline je už maketa dronu vystavená. V Košiciach bude do konca mesiaca. Potom bude s najväčšou pravdepodobnosťou putovať po ostatných mestách,“ povedal pre TASR.
Riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák pripomenul, že minulý rok v 15 slovenských mestách vystavovali zničenú sanitku Oksana, ktorú zasiahol ruský dron. „Teraz chceme ukázať ľuďom na Slovensku zbraň, ktorou Rusko ničí Ukrajinu, a pripomenúť všetkým, že ak padne Ukrajina, aj naša krajina môže byť ďalším cieľom,“ uviedol.
Dron Shahed-136 má dĺžku 3,5 metra a rozpätie krídel 2,5 metra. Ide o riadenú lietajúcu bombu s hlavicou s hmotnosťou 40 - 50 kilogramov, určenú na ničenie elektrární, trafostaníc, teplární a obytných budov. S prídavnými nádržami má dolet 2500 kilometrov. Maketa je v mierke 1:1.
