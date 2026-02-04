< sekcia Regióny
V Košiciach vyzbierali pre Ukrajinu vosk aj batérie, zbierka pokračuje
Zbierka na pomoc obyvateľom Ukrajiny mala pôvodne trvať do konca januára, pre enormný záujem ju napokon predĺžili do 15. februára.
Autor TASR
Košice 4. februára (TASR) - Približne 130 kilogramov vosku, 240 rôznych batérií, 17 kusov svietidiel, zapaľovače a powerbanky sa doposiaľ podarilo vyzbierať v rámci zbierky Svetlo a teplo pre Ukrajinu, ktorú zorganizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Doteraz vyzbieraný materiál odovzdali v stredu združeniu Feman, ktoré zabezpečí jeho prepravu. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová.
Vosk, nedopálené alebo nové sviečky, čajové sviečky, kahance, ručné baterky, čelovky, powerbanky a rôzny typy batérií zamestnanci a študenti univerzity odovzdávali na 17 zberných miestach zriadených v priestoroch UPJŠ. Zbierka na pomoc obyvateľom Ukrajiny mala pôvodne trvať do konca januára, pre enormný záujem ju napokon predĺžili do 15. februára. Materiál, ktorý doposiaľ vyzbierali, sa vzhľadom na akútnu potrebu a silné mrazy rozhodli dopraviť na Ukrajinu už teraz.
„Sviečky, vosk a batérie budú dnes prevezené na Ukrajinu do mesta Užhorod, kde sa vyložia u sestry Marietty z rádu Congregatio Jesu. Odtiaľ budú distribuované všade tam, kde na túto pomoc čakajú. Vosk bude použitý na výrobu zákopových sviečok, ktoré majú zásadný význam pre obyvateľov postihnutých vojnou v oblastiach bez elektriny a ich prežitie,“ povedal ambasádor Zakarpatska a riaditeľ združenia Feman Eduard Buraš.
Podľa prorektorky UPJŠ Slávky Tomaščíkovej si je univerzita vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti a chce byť lídrom nielen v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj v rozvoji občianskej spoločnosti a nezištnej pomoci. Pripomenula, že zbierku vosku organizovali už aj v predchádzajúcich akademických rokoch. „Na základe spolupráce so združením Feman sme ostali v kontakte s jeho riaditeľom, ktorý nás informoval o opätovnom nedostatku zbieraného materiálu na Ukrajine. Keďže naši zamestnanci a študenti prejavili veľký záujem a ochotu zapojiť sa do tejto zbierky, bez váhania sme sa rozhodli podporiť jej ďalší ročník,“ dodala.
