< sekcia Regióny
V Košiciach vzniká mestské stredoškolské zastupiteľstvo
Mestské stredoškolské zastupiteľstvo Košice má viesť k aktívnemu zapájaniu sa mladých ľudí do verejného diania.
Autor TASR
Košice 17. novembra (TASR) - Mesto Košice a novovznikajúce Mestské stredoškolské zastupiteľstvo Košice v pondelok symbolicky uzavreli memorandum o spolupráci. Cieľom je spájať študentov a mesto pri riešení tém, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí, ako i priblížiť im fungovanie samosprávy, princípy hlasovania a procesy, ktoré stoja za rozhodovaním v meste. Prispieť má tiež k zapracovaniu inovatívnych myšlienok do pozitívnych zmien, ktoré ocenia aj obyvatelia mesta. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.
Mestské stredoškolské zastupiteľstvo Košice má viesť k aktívnemu zapájaniu sa mladých ľudí do verejného diania. Ako na pondelkovom tlačovom brífingu uviedol jeho kancelár Alex Báthory, naplno by malo začať fungovať od januára, a to v podobnej forme ako mestské zastupiteľstvá. Podľa jeho slov mladí v súčasnosti nemajú veľa príležitostí na prezentovanie nimi vnímaných nedostatkov v meste tak, aby sa nimi kompetentní zaoberali. Od platformy očakáva lepšie pochopenie mladých aj prepájanie generácií.
Každá škola bude môcť vyslať dvoch delegátov, ktorí budú zastupovať svojich spolužiakov, predkladať návrhy a diskutovať o svojich myšlienkach na zlepšovanie života v meste. „Dostanú príležitosť zistiť, ako funguje samospráva, môžu predkladať návrhy. Dáme priestor stovkám mladým ľudom, aby sa podieľali či už vo veciach týkajúcich sa kultúry alebo športu, ale veľká téma je aj doprava a infraštruktúra v meste,“ dodal Báthory, podľa ktorého ide aj o oslavu demokracie a študentov, ktorí vybojovali slobodu.
Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa mladí Košičania budú môcť vďaka platforme učiť demokracii v praxi - dialógom, spoluprácou a aktívnym prístupom. „Verím, že títo študenti budú motivovať aj ostatných mladých Košičanov, aby sa nebáli vstúpiť do verejného života. To, čo sa naučia v študentskom parlamente - argumentovať, spolupracovať a niesť zodpovednosť, ich môže posunúť v živote ďalej. A zároveň to pomôže aj nášmu mestu,“ povedal s tým, že mesto im poskytne napríklad zasadacie miestnosti či technické zázemie.
Magistrát pripomína, že partnerstvo vzniklo symbolicky 17. novembra, pričom tento deň nie je len pripomienkou boja za slobodu a demokraciu, ale aj Dňom študentstva, ktorý sa viaže na tragické udalosti z roku 1939.
Mestské stredoškolské zastupiteľstvo Košice má viesť k aktívnemu zapájaniu sa mladých ľudí do verejného diania. Ako na pondelkovom tlačovom brífingu uviedol jeho kancelár Alex Báthory, naplno by malo začať fungovať od januára, a to v podobnej forme ako mestské zastupiteľstvá. Podľa jeho slov mladí v súčasnosti nemajú veľa príležitostí na prezentovanie nimi vnímaných nedostatkov v meste tak, aby sa nimi kompetentní zaoberali. Od platformy očakáva lepšie pochopenie mladých aj prepájanie generácií.
Každá škola bude môcť vyslať dvoch delegátov, ktorí budú zastupovať svojich spolužiakov, predkladať návrhy a diskutovať o svojich myšlienkach na zlepšovanie života v meste. „Dostanú príležitosť zistiť, ako funguje samospráva, môžu predkladať návrhy. Dáme priestor stovkám mladým ľudom, aby sa podieľali či už vo veciach týkajúcich sa kultúry alebo športu, ale veľká téma je aj doprava a infraštruktúra v meste,“ dodal Báthory, podľa ktorého ide aj o oslavu demokracie a študentov, ktorí vybojovali slobodu.
Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa mladí Košičania budú môcť vďaka platforme učiť demokracii v praxi - dialógom, spoluprácou a aktívnym prístupom. „Verím, že títo študenti budú motivovať aj ostatných mladých Košičanov, aby sa nebáli vstúpiť do verejného života. To, čo sa naučia v študentskom parlamente - argumentovať, spolupracovať a niesť zodpovednosť, ich môže posunúť v živote ďalej. A zároveň to pomôže aj nášmu mestu,“ povedal s tým, že mesto im poskytne napríklad zasadacie miestnosti či technické zázemie.
Magistrát pripomína, že partnerstvo vzniklo symbolicky 17. novembra, pričom tento deň nie je len pripomienkou boja za slobodu a demokraciu, ale aj Dňom študentstva, ktorý sa viaže na tragické udalosti z roku 1939.