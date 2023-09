V Košiciach vznikne klaster partnerov z rôznych sfér na výskum vesmíru

Košice 18. septembra (TASR) - Vytvorenie východoslovenského vesmírneho klastra je cieľom memoranda o spolupráci v oblasti výskumu vesmíru, ktoré v pondelok v Košiciach uzavreli inštitúcie z akademickej, výskumnej i komerčnej sféry. Podpísali ho predstavitelia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV), spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).



Vesmírny klaster bude sídliť v Univerzitnom vedeckom parku Technicom v Košiciach, ktoré je prostredím na prepojenie akadémie a priemyslu, kde sa zároveň sústredia mladí startupisti - študenti TUKE.



"Košický vesmírny klaster vytvorí priestor na prepojenie všetkých výskumníkov, študentov i komerčnej sféry. Dnes je výskumný priestor vesmíru veľmi široký a vidieť v ňom obrovský potenciál," uviedol pre novinárov rektor TUKE Peter Mésároš. Podpis memoranda vníma ako prvý krok k formalizácii takejto spolupráce. "Zapojenie študentov TUKE, ako aj UPJŠ je možné vnímať cez prepojenie priamo s výučbou, rôzne stáže v partnerských inštitúciách, zadávanie výskumných tém a riešenie výskumných projektov už vo fáze ich štúdia," skonštatoval s tým, že ide aj o rozvoj mladých talentov.







"Klaster vzniká ako určitá platforma, miesto, kde sa budú mať možnosť dať dokopy ľudia, ktorí jednak už niečo robia vo vesmírnom sektore, a taktiež ľudia, študenti alebo rôzne firmy, ktoré robia v príbuzných sektoroch a majú predpoklad na to, aby sa do tohto sektora dostali a spolupracovali," priblížil riaditeľ priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Michal Brichta. Verí, že v priebehu nasledujúcich rokov sa tento klaster výrazne rozrastie a priláka aj ďalšie miestne firmy. "V neposlednom rade klastre ako rôzne združenia a asociácie majú možnosť hlásiť sa na rôzne projekty a získať financovanie na svoje aktivity, či už vzdelávacie alebo výskumno-vývojové, takže to je tiež určitý nový nástroj, ktorý dostane vesmírny ekosystém na východe Slovenska k dispozícii," dodal.







Košický Ústav experimentálnej fyziky SAV sa kozmickej fyzike venuje už viac ako 50 rokov a participoval na desiatkach prístrojoch na vesmírne misie. "Náš výskum sa bude ďalej rozvíjať, ak budeme mať dostatok kvalitne vzdelaných ľudí a zároveň, ak svoje poznatky budeme môcť transformovať do produktov a služieb v spolupráci s priemyslom. Vďaka našej úzkej spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) chceme sprostredkovať nové príležitosti pre celý región," povedala riaditeľka ústavu Zuzana Gažová.



Generálny riaditeľ DT ITSO SK Andreas Truls pripomenul, že vesmírny sektor disponuje online údajmi zozbieranými satelitmi počas niekoľkých rokov, čo je výborný zdroj na analýzu údajov a tvorbu predikčných modelov. Tomuto segmentu sa začína venovať aj košická IT spoločnosť. "Sme veľmi hrdí, že máme interne vyvinutú koncepčnú štúdiu na zabránenie kolíziám satelitov s vesmírnym odpadom. Ocenené riešenie je príkladom fungovania miestnych spoločností a univerzít. To bol pre nás impulz k podpisu memoranda," skonštatoval.