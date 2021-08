V Košiciach vznikne multifunkčná plocha

Košice 10. augusta (TASR) – Práce na výstavbe multifunkčnej športovej plochy v košickom Mestskom parku by sa mali začať v najbližších dňoch. Mesto v utorok odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi, ktorý vyhral verejné obstarávanie so sumou necelých 522.000 eur s DPH. Plocha by už túto zimu mohla slúžiť verejnosti ako klzisko. V lete má byť využívaná ako športovisko so streetballovým ihriskom.



Na mieste dnešného asfaltového ihriska pri kúpalisku Rumanova by v závere tohto roka mala byť multifunkčná športová plocha s rozmermi 20 x 40 metrov. Ľadovú plochu na korčuľovanie by verejnosť mohla využívať od decembra. Mesto plánuje na klzisku organizovať aj exhibičné zápasy hokejových tímov. V teplých mesiacoch by plocha mohla okrem športovcov slúžiť aj umelcom.



Ako uviedol primátor Jaroslav Polaček, v súčasnosti ide o zanedbaný priestor. Podľa jeho slov má však obrovský potenciál. „Pre Košičanov sme pripravili projekt na svetovej úrovni, ktorý majú mnohé európske metropoly,“ povedal na tlačovej konferencii. Okrem samotného objektu, v ktorom sa počíta aj s ozvučením a prípravou na organizáciu kultúrnych akcií, mesto plánuje prostredníctvom Správy mestskej zelene zveľadiť aj priľahlé okolie v parku.



„Základné zariadenia máme objednané, samozrejme, musíme rešpektovať technologické postupy a miestne špecifiká. Kým príde nosný zdroj, potrebujeme urobiť stavebné úpravy,“ povedal za firmu ABC Klíma Košice Miroslav Hnát. Stavba je podľa neho navrhnutá s prihliadnutím na ekologické požiadavky súčasnosti. „Moderná chladiarenská technológia bude využívať chladivo, ktoré má najmenší vplyv na životné prostredie,“ dodal.



Polaček pripomenul, že mesto chcelo na uvedenej ploche vybudovať klzisko, resp. multifunkčnú športovú plochu, ešte v roku 2019. Zámer bol pre pandémiu a s tým súvisiacim problémom s dodávateľmi chladiarenskej techniky presunutý na tento rok.