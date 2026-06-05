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V Košiciach vznikne zariadenie pre seniorov
Mesto spúšťa prestavbu tohto trojpodlažného objektu za vysúťaženú cenu 3,9 milióna eur.
Autor TASR
Košice 5. júna (TASR) - Z chátrajúcej budovy bývalých detských jaslí na Gerlachovskej ulici na košickom sídlisku Podhradová vznikne moderné zariadenie pre seniorov. Mesto spúšťa prestavbu tohto trojpodlažného objektu za vysúťaženú cenu 3,9 milióna eur. Financovanie ide cez eurofondy s osempercentnou spoluúčasťou mesta.
Práce majú byť ukončené do 16 mesiacov. Základný kameň stavby v piatok poklepali za účasti vedenia mesta, mestskej časti Sever, zástupcov dodávateľa stavby - firmy DAG Slovakia aj košických seniorov.
Ako informoval košický primátor Jaroslav Polaček, podlahová plocha v novom zariadení bude viac ako 1200 štvorcových metrov. „Spolu bude slúžiť 28 seniorom. Dnes normy hovoria o tom, že tieto zariadenia, ak chceme, aby boli v súčasnosti financované z európskych zdrojov, tak majú svoje jasné pravidlá, a dnes Európska únia presadzuje zariadenia menšieho, rodinného typu,“ uviedol. Zariadenie ponúkne klientom celoročné služby pobytového typu.
Práce na objekte priblížil projektový manažér Daniel Karkoška s tým, že okrem rekonštrukcie a zmeny dispozície vnútorných priestorov pôjde o prístavbu a nadstavbu, ako aj následnú kompletnú rekonštrukciu všetkých interiérových rozvodov, elektroinštalácie, zdravotechniky či ústredného vykurovania. „Samozrejme, pôjde o zníženie energetickej náročnosti budovy, čiže výmenu okien, zateplenie fasády, rekonštrukciu strechy, ktorá je navrhovaná ako zelená strecha. Bude tu nový výťah a predmetom je aj realizácia spevnených plôch, čiže príjazdové komunikácie, parkoviská, taktiež oplotenie, mobiliár, sadové úpravy,“ povedal.
Prevádzka zariadenia si vyžiada zhruba 30 pracovných miest. V pláne je aj výdaj stravy pre seniorov bývajúcich v blízkom okolí. Areál s parkom či altánkom má byť aj otvoreným komunitným priestorom.
Práce majú byť ukončené do 16 mesiacov. Základný kameň stavby v piatok poklepali za účasti vedenia mesta, mestskej časti Sever, zástupcov dodávateľa stavby - firmy DAG Slovakia aj košických seniorov.
Ako informoval košický primátor Jaroslav Polaček, podlahová plocha v novom zariadení bude viac ako 1200 štvorcových metrov. „Spolu bude slúžiť 28 seniorom. Dnes normy hovoria o tom, že tieto zariadenia, ak chceme, aby boli v súčasnosti financované z európskych zdrojov, tak majú svoje jasné pravidlá, a dnes Európska únia presadzuje zariadenia menšieho, rodinného typu,“ uviedol. Zariadenie ponúkne klientom celoročné služby pobytového typu.
Práce na objekte priblížil projektový manažér Daniel Karkoška s tým, že okrem rekonštrukcie a zmeny dispozície vnútorných priestorov pôjde o prístavbu a nadstavbu, ako aj následnú kompletnú rekonštrukciu všetkých interiérových rozvodov, elektroinštalácie, zdravotechniky či ústredného vykurovania. „Samozrejme, pôjde o zníženie energetickej náročnosti budovy, čiže výmenu okien, zateplenie fasády, rekonštrukciu strechy, ktorá je navrhovaná ako zelená strecha. Bude tu nový výťah a predmetom je aj realizácia spevnených plôch, čiže príjazdové komunikácie, parkoviská, taktiež oplotenie, mobiliár, sadové úpravy,“ povedal.
Prevádzka zariadenia si vyžiada zhruba 30 pracovných miest. V pláne je aj výdaj stravy pre seniorov bývajúcich v blízkom okolí. Areál s parkom či altánkom má byť aj otvoreným komunitným priestorom.