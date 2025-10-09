< sekcia Regióny
V Košiciach vznikol mestský hospic, kapacita je 20 lôžok
S prestavbou druhého poschodia zariadenia pre seniorov začali pre potreby hospicu v apríli.
Autor TASR
Košice 9. októbra (TASR) - V priestoroch Strediska sociálnej pomoci mesta Košice (SSPmK) na Garbiarskej ulici vo štvrtok slávnostne otvorili Hospic sv. archanjela Michala. Nové zdravotnícke zariadenie určené pre nevyliečiteľne chorých má kapacitu 20 osôb. Podľa mesta Košice ide o prvý hospic na Slovensku zriadený samosprávou.
S prestavbou druhého poschodia zariadenia pre seniorov začali pre potreby hospicu v apríli. Okrem iného sú tu k dispozícii dve dvojposteľové a 16 jednoposteľových izieb s bezbariérovým sociálnym zariadením. Vznik hospicu stál 1,115 milióna eur. Z toho poskytlo približne 920.000 eur Ministerstvo zdravotníctva SR z plánu obnovy a zvyšných 195.000 eur vyčlenilo zo svojho rozpočtu mesto Košice, ktoré hospic zriaďuje prostredníctvom svojej organizácie SSPmK.
Cieľom je zmierňovať bolesť, poskytnúť psychickú, duchovnú a sociálnu podporu pacientom aj ich blízkym v náročnom období. „Hospic bude dostupný i pre občanov, ktorí nie sú našimi klientmi, ale vyžadujú tento typ zdravotníckej starostlivosti. V súčasnosti finalizujeme všetky potrebné administratívne procesy, aby sme ho mohli uviesť do bežnej prevádzky,“ povedal pre TASR riaditeľ SSPmK Anton Širgeľ. Predpokladá, že by sa tak mohlo stať v priebehu novembra. Zároveň dodal, že po vzore európskych štandardov budú návštevy v tomto hospici neobmedzené.
Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že počty seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, narastajú, chceli tak zvýšiť dostupnosť paliatívnej zdravotnej starostlivosti. „Dnes je pomoc v rámci hospicovej a paliatívnej starostlivosti v Košiciach na úrovni desať lôžok. Chceli sme zlepšiť podmienky poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v najťažšom období života,“ doplnil s tým, mesto Košice chce ísť v tomto príkladom.
