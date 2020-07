Nový startup v Košiciach rieši kvalitu a pravdivosť žurnalistiky

Košice 12. júla (TASR) – V Košiciach vznikol projekt s ambíciou pomáhať novinárom. V prehľadnej webovej aplikácii nájdu kontakty na stovky odborníkov z rôznych oblastí, informovala o tom spoluzakladateľka projektu Medializuj.sk Jana Beerová.



Bezplatná služba podľa nej umožňuje prepojenie profesionálov pracujúcich v médiách so špecialistami z rôznych odvetví, ktorí sú pripravení reagovať na ich otázky. Nápad na startup vznikol pred viac ako rokom. Stojí za ním trojica mladých východniarov: Jana Beerová a Miroslava Korytková, ktoré sa dlhoročne venujú médiám a public relations, a vývojár Zsolt Szabo so skúsenosťami v medzinárodných startupoch.



„V médiách sme často videli množstvo neoverených informácií. Z vlastnej novinárskej praxe viem, že získanie vyjadrenia od odborníka je časovo náročné a pritom veľmi dôležité pre zabezpečenie objektivity. Zároveň poznáme veľa špičkových odborníkov, ktorí by novinárom radi pomohli. Preto sme sa rozhodli vytvoriť bezplatnú službu Medializuj.sk, ktorá spája novinárov s odborníkmi, a pomôcť tak obom stranám,” vysvetlila Beerová.



Do databázy sa môžu pridať novinári a odborníci z celého Slovenska. Stačí sa zaregistrovať a počkať na schválenie registrácie. Beerová priblížila, že novinár môže po registrácii vytvoriť výzvy pre špecialistov pôsobiacich v konkrétnom odbore, ale vie aj položiť otázku širokej verejnosti, napríklad pri príprave ankety. Filtrácia je možná aj na základe regiónu pôsobenia a publicista môže kontaktovať respondenta aj individuálne. Spoluzakladateľka projektu dodala, že službu už aktívne využívajú desiatky novinárov.



Pilotne bol projekt spustený na Slovensku, no v priebehu roka bude podľa Beerovej rozšírený do viacerých krajín Európy.