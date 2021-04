V Košiciach začala po roku opäť fungovať karanténna stanica

Košice 15. apríla (TASR) – Košice majú po viac než roku karanténnu stanicu pre túlavé psy, zriadená je v areáli útulku Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov (ÚVP) neďaleko obce Haniska. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii povedal primátor Jaroslav Polaček, mesto plánuje s útulkom podpísať zmluvu o poskytovaní služieb karanténnej stanice v najbližších dňoch.







Jej výstavbu za niekoľko stoviek tisíc eur financoval anonymný darca, kamenivo poskytli košické oceliarne a na vnútorné vybavenie finančne prispel Košický samosprávny kraj. Karanténna stanica pozostáva z 18 vnútorných kotercov či klietkovej miestnosti, ktorá bude slúžiť pre psy, ktoré budú potrebovať pokojový režim, napríklad po operácii. „Je tam infekčná miestnosť, ako aj technická miestnosť, šatňa pre zamestnancov, denná miestnosť pre zamestnancov, vývarovňa pre psíky či sklad krmiva,“ povedala za ÚVP Romana Šerfelová s tým, že v súvislosti so vznikom karanténnej stanice budú musieť prijať aspoň jedného nového zamestnanca.



„Našli sme riešenie. Tu v ÚVP sme postavili karanténnu stanicu v spolupráci s darcami, ľuďmi, ktorí chceli pomôcť. Mesto Košice prenajalo ÚVP pozemky na 20 rokov za jedno euro. Zároveň sme na prevádzku karanténnej stanice vyčlenili v rozpočte sumu 185.000 eur,“ povedal Polaček s tým, že mesto v areáli plánuje postaviť aj novú elektrickú prípojku za 100.000 eur.



Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti môžu samosprávy prevádzkovať karanténnu stanicu vo vlastnej réžii, alebo si tieto služby objednať. Predtým ich spolu s asanačnou službou zabezpečovala firma za 7450 eur mesačne, spoluprácu predĺžiť nechcela. Mesto aj preto plánovalo mať od novembra 2019 vybudovanú dočasnú karanténnu stanicu na Jarmočnej ulici, čo sa však nepodarilo. Do februára 2020 tak za túto službu platilo ďalšej spoločnosti 15.200 eur mesačne. Keďže odvtedy karanténnu stanicu mesto nemalo zabezpečenú, čelí pokute. Odchyt túlavých psov viac ako rok zabezpečuje mestská polícia (MsP). Podľa primátora mali šťastie, že všetky psy mali čip a mohli ich vrátiť majiteľom. V súčasnosti je v karanténnej stanici umiestených 21 psov. Ak si ich do dvoch týždňov od nájdenia nik neadoptuje, pôjdu do útulku.



Okrem MsP deklarovala pokračovanie spolupráce aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Podľa jej rektorky Jany Mojžišovej je UVLF schopná nepretržite poskytovať veterinárnu starostlivosť pre odchytené zvieratá.