V Košiciach začali čistiť cesty a chodníky od posypového materiálu

Košice 2. marca (TASR) - Mesto Košice začalo so zberom posypového materiálu z komunikácií, a to v porovnaní s minulým rokom o tri týždne skôr. "Po skoršom ukončení zimnej sezóny chce radnica vyjsť v ústrety obyvateľom Košíc a posypový materiál začína zbierať v týchto dňoch, keďže materiál spôsobuje zvýšenú prašnosť a mnohým ľuďom na chodníkoch prekáža," informovalo mesto na sociálnej sieti.



Počas zimnej údržby na cesty a chodníky v Košiciach vysypali 3000 ton štrku so soľou. Mesto následne vyčistí 780 kilometrov ciest a takmer 400 kilometrov chodníkov. Práce budú trvať v závislosti od počasia. "Čistiace autá totiž môžu vycestovať, ak je stabilná teplota nad päť stupňov Celzia. Keďže sa čistiace autá budú pohybovať rýchlosťou 'chôdze', motoristov prosíme o opatrnosť a ústretovosť," uviedol magistrát.