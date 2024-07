V Košiciach začali opravovať štyri byty určené na sociálne bývanie

Košice 31. júla (TASR) - Bytový podnik mesta Košice (BPMK) začína v týchto dňoch s rekonštrukciou štyroch bytov, do ktorých sa budú môcť nasťahovať sociálne odkázaní Košičania v rámci inštitútu prestupného bývania. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Uvedené byty sa nachádzajú na uliciach Národná trieda, Krosnianska, Milosrdenstva a na Južnej triede. Ich rekonštrukcia by mala byť hotová do konca novembra. Stáť má okolo 165.000 eur.



Podľa košickej viceprimátorky Lucie Gurbáľovej boli byty užívané jedným nájomcom, prípadne príslušníkom jeho rodiny. V minulosti ich po odsťahovaní odovzdali v stave vyžadujúcom si rekonštrukciu. "Všetky štyri boli v dezolátnom stave a nebolo možné ich využívať. V bytoch sa pristúpi k rekonštrukcii jadra, osadia sa nové priečky, nanovo sa nainštalujú rozvody vody, elektriny a odsávanie. Nainštalujú sa aj nové zariaďovacie sanitárne predmety a nášľapné vrstvy podláh," spresnila s tým, že okrem iného osadia aj nové kuchynské linky či vymenia radiátory.



"Našou prioritou je prenajať tieto byty nájomcom, ktorí si dlhodobo riadne plnia svoje povinnosti, a to v rámci systému takzvaného prestupného bývania. Transparentný výber prebieha na základe prijatých kritérií, ktoré sú zverejnené na webstránke mesta," skonštatovala vedúca oddelenia sociálnych vecí košického magistrátu Eva Dudová s tým, že noví nájomcovia by sa do zrekonštruovaných bytov mali nasťahovať ešte pred Vianocami.



Rekonštrukciou prechádzajú aj ďalšie dva zdevastované hybridné byty na uliciach Slobody a Ľudová v mestskej časti Západ. Spoločnosť Úsmev ako dar v tomto roku na vlastné náklady zrekonštruuje celkovo šesť takýchto doposiaľ neobývateľných nájomných bytov. V spolupráci s mestom ich prenajmú pracujúcim ľuďom s trvalým pobytom v Košiciach, ktorí sú ohrození stratou bývania.



Za posledných päť rokov dali v Košiciach do užívania 41 bytov v domoch so zmiešaným vlastníctvom, 14 z nich v rokoch 2020 a 2023 prenajali Nadácii Dedo v rámci projektu Housing first.