V Košiciach začali s opravou Komunitného centra na Laboreckej ulici
Cieľom je najmä zvýšenie energetickej efektívnosti budovy zo 70. rokov 20. storočia.
Autor TASR
Košice 5. decembra (TASR) - Mestská časť Košice Západ začala s rekonštrukciou Komunitného centra na Laboreckej ulici. Na projekt získala nenávratný finančný príspevok viac ako 680.000 eur od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Stavbu v piatok prevzali zástupcovia vysúťaženého zhotoviteľa - prešovskej firmy PEhAES.
Cieľom je najmä zvýšenie energetickej efektívnosti budovy zo 70. rokov 20. storočia. „Prinesie so sebou však aj zlepšenie vizuálnej stránky nášho medzi obyvateľmi veľmi obľúbeného centra. Čaká ho okrem iného zateplenie vonkajších stien a strechy, výmena všetkých starých nevyhovujúcich okien a vonkajších dverí,“ informovala samospráva. Obnovy sa dočká vykurovací systém, pribudne aj systém chladenia a vetrania s výmenou vzduchu, vynovené bude aj zastarané osvetlenie budovy.
Práce by mali trvať maximálne 18 mesiacov. Mestská časť očakáva následne zníženie energetickej spotreby, teda najmä nižšie náklady na prevádzku a údržbu komunitného centra, v ktorom sídli napríklad Centrum pre rodičov s deťmi Terasáčik či klub seniorov. Budova v minulosti slúžila ako súčasť materskej školy.
„Po dokončení rekonštrukcie sa sem presťahuje ešte jeden klub seniorov, takže ostane to slúžiť svojmu účelu a celý tento areál je koncipovaný ako komunitné centrum, ktoré by malo prepájať seniorov s deťmi, a taktiež združovať komunitu v rámci komunitnej záhrady,“ uviedol pre TASR starosta mestskej časti Marcel Vrchota.
Súčasťou areálu je druhá už obnovená budova, v ktorej funguje zariadenie opatrovateľskej služby.
