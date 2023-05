V Košiciach začali s výstavbou nového chodníka pre cyklistov a peších

Košice 30. mája (TASR) - S výstavbou takmer kilometer dlhého spoločného cyklistického chodníka a chodníka pre chodcov na Triede KVP v Košiciach sa začalo v uplynulých dňoch. Výstavba v úseku medzi križovatkami Moskovská trieda a Kremnická ulica bude stáť takmer 320.000 eur. Stavebné práce by mali byť hotové do konca letných prázdnin. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.



Projekt je z 95 percent financovaný z eurofondov, spoluúčasť mesta predstavuje päť percent. "Existujúci chodník pre chodcov sa stavebne upraví tak, že sa v úvodných 100 metroch oddelia chodci a cyklisti. Následne sa nová spoločná komunikácia pre chodcov a cyklistov začne za priechodom cez vetvu spájajúcu Triedu KVP a Moskovskú triedu a skončí sa pri priechode za križovatkou Triedy KVP s Kremnickou ulicou," uvádza magistrát.



Výstavbu nového cyklochodníka privítal aj zástupca starostu mestskej časti Sídlisko KVP Roman Matoušek. "Verím, že toto je len začiatok a už čoskoro sa tento cyklochodník doplní aj ďalším úsekom z Ulice Jána Pavla II. až k mostu na Moskovskej. Budeme radi, ak sa sieť cyklotrás postupne rozšíri tak, aby sídlisko KVP mohlo byť cez Toryskú a Štúrovu prepojené aj s centrom mesta a ďalšími lokalitami," povedal. Podľa neho sa tým zvýši bezpečnosť a zlepší sa aj atraktivita cyklodopravy v celých Košiciach.



Mesto zároveň informovalo, že bolo jedným z úspešných žiadateľov v rámci I. cyklovýzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR. Financie z Európskej únie tak majú ísť na výstavbu uvedeného spoločného chodníka pre peších a cyklistov medzi Ulicou Jána Pavla II. a mostom na Moskovskej triede. Predpokladané náklady na výstavbu tohto 840 metrov dlhého úseku predstavujú takmer 735.000 eur. Výslednú sumu určí verejné obstarávanie. "Mesto Košice ho plánuje pripraviť a vyhlásiť v čo najskoršom čase po podpísaní zmluvy tak, aby sa najneskôr na jar budúceho roka mohlo začať so stavebnými prácami," spresnil magistrát.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka majú Košice na cyklokomunikáciách investičný dlh v desiatkach miliónov eur. Postupne ho chcú znižovať, a to práve najmä s využitím eurofondov.