V Košiciach začali s výstavbou polopodzemných kontajnerov

Košice 16. septembra (TASR) - S výstavbou prvého zo 40 nových polopodzemných kontajnerovísk začali v pondelok v košickej mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. Vedenie mesta Košice a spoločnosti Kosit o tom informovali na tlačovej konferencii.



Premiérový moderný polozapustený kontajner vznikne na mieste pôvodného stojiska na Belehradskej ulici 4. Postupne pribudnú vo všetkých veľkých mestských častiach. Okrem Sídliska Ťahanovce aj v MČ Dargovských hrdinov, Juh, Nad jazerom, Sever, Sídlisko KVP, Staré Mesto a Západ.



"Minimálne 20 lokalít plánujeme do užívania odovzdať ešte v tomto roku. Ak budú klimatické podmienky umožňovať výstavbu i v neskorších mesiacoch, je našim cieľom projekt ukončiť v plnom rozsahu v čo najkratšom čase. Ideálne by to bolo do konca jari 2025," uviedol generálny riaditeľ Kositu Marián Christenko s tým, že cieľom projektu je najmä nahradiť existujúce stanovištia s vyšším počtom zberných nádob a prispieť k zvýšenej miere triedenia odpadu. Celkové náklady by mali predstavovať sumu jeden milión eur. Výstavbu financuje spoločnosť Kosit.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka ide o zavŕšenie mnohých náročných procesov, na ktorých pracovali niekoľko rokov. "Hľadali sa predovšetkým vhodné lokality, pretože nie každé kontajnerovisko vieme premeniť na stanovište s polopodzemnými kontajnermi. Okrem toho sme museli ku všetkým lokalitám získať presné vytýčenie inžinierskych sietí. V prvej fáze vybudujeme 40 takýchto stanovíšť, postupne chceme túto sieť ďalej rozširovať. Tieto moderné metódy by mali napomôcť tomu, aby sa odpad zo zberných nádob nevyberal, nekončil na zemi a nebol prístupný hlodavcom," povedal s tým, že na uvoľnených plochách by mali zároveň vzniknúť nové parkovacie miesta.



V každom novom polopodzemnom kontajnerovom stanovišti budú osadené nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu a všetkých triedených zložiek odpadov. Obsah sa bude vyprázdňovať pomocou špeciálnej zvozovej techniky - zberového vozidla s hydraulickou rukou.



Presné miesta, kde by mali vyrásť polopodzemné kontajnery, sú zverejnené na webovej stránke mesta.