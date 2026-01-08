< sekcia Regióny
V Košiciach začali so zberom vianočných stromčekov
Stromčeky z rodinných domov môžu obyvatelia ukladať na miestach vyhradených mestskou časťou alebo ich priniesť do zberného dvora.
Autor TASR
Košice 8. januára (TASR) - Zber, odvoz a ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov v Košiciach začala v stredu (7. 1.) spoločnosť Kosit. Obyvatelia bytových domov môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať priamo pri stanovištiach kontajnerov alebo ich uložiť do drevených ohrádok, ktoré sú určené výhradne na zber živých vianočných stromčekov. Informoval o tom košický magistrát.
Zber bude prebiehať až do konca februára. „V mestských častiach je rozmiestnených 100 ohrádok, odkiaľ budú stromčeky priebežne odvážané,“ uviedlo mesto. Zoznam a interaktívna mapa s umiestnením ohrádok na zber je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti.
Stromčeky z rodinných domov môžu obyvatelia ukladať na miestach vyhradených mestskou časťou alebo ich priniesť do zberného dvora. Pred vyhodením stromčeky treba dôkladne zbaviť všetkých vianočných dekorácií, nemajú byť zabalené do fólie ani zviazané špagátom. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach.
„Poškodené a nepoužiteľné umelé vianočné stromčeky môžu obyvatelia bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek zo šiestich zberných dvorov na území mesta,“ doplnil magistrát.
