V Košiciach začínajú s ďalšou etapou súvislých opráv ciest a chodníkov

Košice 30. septembra (TASR) - Mesto Košice začína v týchto dňoch so súvislými opravami viacerých ciest a priľahlých chodníkov. Ide o druhú etapu zákazky Opravy asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Opravy majú realizovať na ôsmich uliciach, a to Krosnianska, Hronská, Masarykova, Turgenevova, Obrancov mieru, Petzvalova, Magnezitárska a Americká trieda.



Prípravné stavebné práce sa už začali na 980 metrov dlhom úseku Krosnianskej ulice na sídlisku Dargovských hrdinov od križovatky s Ulicou Maršala Koneva po Zupkovu, ako aj na Obrancov mieru v mestskej časti Sever. "Počas rekonštrukcie oboch ulíc tam najbližších sedem týždňov nebude možné zaparkovať," informuje mesto.



Motoristom čakajú aj ďalšie obmedzenia. Na Ulici Obrancov mieru budú môcť prechádzať len v smere od Komenského po Národnú triedu. Od utorka (4. 10.) rána zjednosmernia aj Magnezitársku ulicu, prejazd ňou bude možný iba smerom z mesta do obce Ťahanovce. Zmeny sa dotknú aj trasy autobusovej linky č. 25.



S rekonštrukciou časti Americkej triedy sa začne rovnako na budúci týždeň. Premávka bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu. Súvislé opravy ulíc Hronská, Petzvalova a Turgenevova sú naplánované od polovice októbra. "Termíny začiatku rekonštrukcie Masarykovej zatiaľ nie je daný a bude závisieť od počasia," uvádza magistrát.



Rekonštrukcie má na starosti konzorcium zložené z košickej spoločnosti Eurovia SK a bratislavskej BFF Central Europe, ktoré vo verejnom obstarávaní uspelo so sumou takmer 3,15 milióna eur. Mesto bude opravy financovať formou dodávateľského úveru. So splácaním sa začne v januári budúceho roka a potrvá do konca roku 2032.